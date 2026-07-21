El Govern intenta tranquil·litzar els ajuntaments amb el polèmic pla de renovables

D'aquí a 10 dies acaben els tres mesos d'informació pública de l'esperat -però també polèmic- Plater. El pla que fixa per a cada comarca i per cada municipi els objectius de renovables ha aixecat passions, tant a favor com en contra. En ple període de presentació d'al·legacions per part d'ajuntaments, gremis i sindicats, el Govern ha intentat tranquil·litzar el món municipal amb l'anunci que hi haurà un segon període d'informació pública.
Revisar i matisar les al·legacions
De manera extraordinària, el pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Plater, s'ha sotmès a un període d'exposició pública de tres mesos. Fonts del Departament de Territori admeten que esperen que en els pròxims deu dies arribin un nombre notable d'al·legacions. N'hi haurà des de les que reclamen la retirada -com Unió de Pagesos-, però també molts ajuntaments que reclamen petits ajustos a les zones considerades aptes per a acollir parcs solars o eòlics.
En aquest context, la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit aquest dimarts amb representants de les dues entitats municipalistes: l'ACM i la FMC. En la trobada, s’ha acordat obrir un segon procés d’informació pública una vegada s'hagin analitzat les propostes rebudes. Les fonts consultades no aclareixen quan començaria -tot depèn del volum d'al·legacions-, però si que tindria una durada ordinària de 30 dies hàbils.
L'objectiu, segons Territori, és que totes aquelles administracions o al·legacions que n'hagin presentat puguin comprovar com s'han tingut en compte les seves aportacions i, si s’escau, fer-hi noves al·legacions per acabar de precisar l’ordenació de les instal·lacions renovables. “Hem optat per evitar tirar pel dret”, apunten les fonts consultades.
Un procés de més de quatre anys
El nou període d'exposició pública pot allargar una mica els terminis previstos per a l'aprovació prevista del Plater, malgrat que des de Territori consideren que l'impacte serà mínim. Cal recordar que aquesta planificació deriva de la llei de canvi climàtic de 2017 i que els treballs van començar formalment fa més de quatre anys.
Les previsions de la conselleria liderada per Sílvia Paneque era que l'aprovació fos a la primera meitat de l'any vinent, malgrat que l'amenaça d'un contenciós administratiu és una possibilitat que plana des de fa setmanes entre els promotors del document.
Paneque, a través d'una nota de premsa, ha apuntat que aquest segon procés d'informació pública “és una mostra més de la voluntat de diàleg i de consens amb la que el Govern ha afrontat l’elaboració del Plater”. Per la seva banda, Òscar Sendra, vicepresident de la Federació de Municipis, ha valorat molt positivament la decisió, per les “dificultats de complir els calendaris previstos”. Des de l'Associació Catalana de municipis, la seva presidenta Meritxell Budó, ha destacat que el compromís “és un pas important per avançar cap a un model de renovables ordenat, pactat amb el territori i al servei del país”.