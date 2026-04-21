Sorpasso mundial: les renovables superen el carbó per produir electricitat

Les renovables van produir l’any 2025 més d’un terç de la generació elèctrica mundial (el 33,8%) superant el carbó per primer cop en 100 anys, i també van superar el volum de demanda elèctrica global, segons el darrer ‘Global Electricity Review’ del grup d’experts independent Ember. El creixement de l’energia solar en concret va ser rècord, fins a cobrir tota sola el 75% de l’augment de la demanda elèctrica de l’any passat a tot el món. Les energies considerades netes, en conjunt, van "frenar" la generació elèctrica amb combustibles fòssils (-0,2%) i el carbó va caure per sota d’un terç de la generació elèctrica mundial per primera vegada. D'altra banda, les bateries s'han abaratit fins a un 65% els dos últims anys.
El creixement “sense precedents” de l’energia solar va arrossegar les fonts d’electricitat neta en conjunt fins a un creixement suficient per satisfer tota la nova demanda elèctrica de l’any 2025 al món. De retruc, això va evitar l’augment de la generació a partir de combustibles fòssils per primer cop des del 2020, i per cinquena vegada en el que va de segle XXI, sempre segons l’informe d’Ember, un grup d’experts independent sobre generació i consum elèctric que promou la transició cap a l’electricitat ‘neta’.
De totes les energies renovables, la solar és la que experimenta el creixement més acusat dels últims vuit anys, de fins a 636 TWh (per un total de 2.788 TWh), un 30% més de creixement que el 2024. Com a “motor dominant del canvi en el sector energètic global”, aquesta font d’energia va créixer prou per a cobrir tres quartes parts de l’augment net de demanda elèctrica del 2025. El seu creixement és 18 vegades superior al del gas, que és l’únic combustible fòssil que va créixer l’any passat. El carbó, en canvi va recular per sota del 30% de la generació elèctrica mundial, fent recular els combustibles fòssils en conjunt un petit 0,2% respecte al 2024.
La generació elèctrica "neta" supera l’increment de la demanda
Segons el setè Global Electricity Review l’augment de l’energia "neta" va superar l’increment anual de demanda d’electricitat (més moderat que l’any 2024). En detall, la suma del creixement de l’energia solar i l’eòlica va ser suficient per cobrir el 99% de l’augment de la demanda, sense comptar altres fonts com la hidràulica, la bioenergia o la nuclear (que també es considera neta, des del punt de vista d’emissions). Més enllà de la demanda, pel que fa a l'equilibri entre fonts d'energia en la generació elèctrica, les energies netes en conjunt ja representen aproximadament la meitat de la generació, mentre els combustibles fòssils han anat perdent protagonisme al llarg d'aquest segle.
Gir històric a la Xina i l’Índia
Més de la meitat de l’augment mundial de generació d’energia solar prové de la Xina, i Índia ja té instal·lada més capacitat solar que els Estats Units. Aquests dos titulars il·lustren la transició dels dos gegants asiàtics, que segons l’informe han protagonitzat un “gir històric” el darrer any en fer caure per primera vegada aquest segle la seva generació elèctrica amb combustibles fòssils.
L’estudi també destaca en positiu Xile i Austràlia, països “pioners” en aquest àmbit que van incorporar prou capacitat d’emmagatzematge a la xarxa per absorbir més de la meitat de la nova generació solar del 2025, cosa que ja estaria fent baixar els preus de l’energia.
Cau el cost de les bateries
En el capítol de les possibilitats d’emmagatzematge de l’energia elèctrica, l’informe remarca que el cost de les bateries va caure “dràsticament” l’any passat, per segon any consecutiu. En concret, el 2025 el preu va baixar un 45%, i l’any anterior ho havia fet en un 20%. El resultat, assenyalen els autors, és que el món va generar prou capacitat d’emmagatzematge d’energia elèctrica per “desplaçar el 14% de la nova generació solar” en horaris nocturns.