El carril bici més important promès per Collboni salta de mandat

"A partir del setembre [de 2023] entrarà en funcionament un nou tram de carril bici entre la plaça d’Espanya i l’avinguda de Miramar". D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona assegurava fa tres anys que la bicicleta seria un dels modes de transport preferents per accedir als partits del Barça mentre durés l'exili a Montjuïc. L'equip blaugrana ja ha tornat al Camp Nou i les bicis continuen sense una infraestructura segura a la muntanya màgica.
De fet, aquest projecte era el principal que el govern de Jaume Collboni va anunciar per a la segona meitat del mandat. En una proposta continguda, sense els grans creixements dels anys amb Ada Colau a l'alcaldia, amb un total de 12 quilòmetres de nova construcció. Més de la meitat -6,6- corresponien precisament a un carril bidireccional a la muntanya de Montjuïc.
Aquest nou espai reservat per al pas de bicicletes havia d'estar actiu "a principis de 2027". Ara, segons ha pogut saber Nació, els tècnics municipals ja donen per impossible aquest objectiu temporal. El projecte s'haurà d'executar a partir del pròxim mandat. Això significa que desapareix dels plans imminents de l'Ajuntament l'estrena del carril bici més important de l'estrena de Collboni com a alcalde.
Tancar el projecte el 2026
Les novetats en els tempos del projecte les va confirmar un responsable municipal, adscrit al districte de Sants-Montjuïc, en un correu electrònic de resposta a un membre del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) al qual ha tingut accés aquest diari.
Qüestionat sobre els retards i la manca d'informació sobre el carril bici promès, que s'hauria d'estrenar d'aquí a pocs mesos, el representant de l'Ajuntament exposa l'actual situació al consistori: "Des de la direcció de Mobilitat ens han informat que estan treballant en una nova proposta de projecte de carril bici de Montjuïc i sembla doncs que finalment el projecte s'ha reactivat. Estem esperant que ens passin un nou projecte amb el compromís que aquest haurà de ser presentat i validat a la Taula de Mobilitat del Parc Montjuïc. La idea seria tancar un projecte tècnic aquest any i executar-lo al proper mandat municipal", detallava el correu.
D'aquesta manera, ja no s'arribaria a desplegar el nou carril bici a principis de 2027. En aquest sentit, fonts oficials de l'Ajuntament matisen que aquesta infraestructura "presenta una complexitat força alta i s'està treballant des de fa temps per resoldre-la". Fan referència a la barreja d'usos "intensius" de la muntanya d'àmbit "esportiu, cultural i veïnal", així com a "l'afectació a la mobilitat per les obres de la plaça Espanya". A més, assenyalen que la solució final haurà de consensuar-se amb totes les parts implicades, fet que suma debat a l'obra. Així, els portaveus del govern municipal eviten posar cap data sobre la taula i assenyalen que "la previsió és poder adjudicar aviat l'avantprojecte", pas previ a què es posi en marxa l'execució del nou carril bici.
Queda pendent també d'aclarir com serà el nou projecte. L'últim posicionament municipal sobre aquesta iniciativa prometia un nou carril bici que facilitaria la connexió entre la plaça Espanya i el Poble-sec, traçant un recorregut per equipaments icònics de la muntanya, com el Poble Espanyol, l'Anella Olímpica o la Fundació Joan Miró. També se subratllava que aquest carril bici no comptaria amb obstacles físics a la calçada "per no dificultar ni comprometre la seguretat dels esdeveniments que s'organitzen a la zona". De fet, inicialment, s'havia plantejat que aquest nou pas reservat per a bicicletes podia ser una de les claus per millorar la mobilitat de Montjuïc mentre el Barça jugava a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, però a l'espera de si hi ha de tornar quan s'instal·li la coberta, els tempos del carril bici encara són incerts.
"Aquest nou retard no ens sorprèn, però no el compartim gens", assegura Eduard Parera, un dels portaveus del BACC. En aquest sentit, recorda que inicialment es va posposar a finals de la tardor del 2023, després a l'estiu -al final de la temporada futbolística- i que, un any i mig més tard, es va canviar del tot el projecte amb l'objectiu d'inaugurar-lo a inicis de 2027.
Menys quilòmetres nous per a la bici en un mandat eixut
Aquest canvi de plans refreda encara més la projecció de nous carrils bici desplegats durant el govern del PSC en solitari. Tal com informava aquest diari la setmana passada a partir d'un estudi de les dades oficials de les darreres quatre dècades, l'actual executiu liderat per Jaume Collboni és el que menys quilòmetres de carril bici ha construït o té previst estrenar.
L'any 2024 va sumar 4,4km. El 2025 no va estrenar-ne cap, però va prometre ampliar la xarxa en 12 quilòmetres els següents dos anys, fins a final de mandat. Això deixava el càlcul total en uns 16 quilòmetres nous de carril bici projectats durant la seva acció de govern en solitari. Mentrestant, Ada Colau va fer una mitjana de 70 km per mandat; Xavier Trias (CiU) va executar-ne 26,4. Ara, traient de l'equació els 6,6 quilòmetres previstos a Montjuïc, la xifra completa d'aquest mandat cauria fins a un màxim de 10 km nous aconseguits en quatre anys.
Sobre aquest fet, que va ser objecte de debat al plenari municipal de divendres passat, el mateix Collboni va recordar que el PSC també havia format part dels darrers dos executius liderats per BComú. En el primer mandat amb Colau com a alcaldessa, l'entesa va durar un any i mig. En el segon, l'idil·li es va allargar els quatre anys. I, a banda, l'alcalde socialista va destacar que la resta del creixement dels carrils bici de la ciutat es va dur a terme amb ajuntaments socialistes, a excepció dels quatre anys de Trias.
En relació amb les xifres més modestes, el cap de files del PSC al consistori va defensar que en matèria de mobilitat ciclable el seu govern ha apostat per accions com la millora de les connexions entre trams de carril bici. "Hem fet millores estructurals a 4 quilòmetres. I a 19 punts de connexió, perquè un dels problemes que tenim és que moltes vegades hi ha punts que no estan ben connectats. Hem estat repavimentant 7,3 quilòmetres de carril bici i estem millorant la seguretat a 122 quilòmetres més. És a dir, estem consolidant el sistema de carrils bici de la ciutat. I, a més a més, deixarem preparat per al pròxim mandat la construcció de 16,5 nous quilòmetres per a la bici. A poc a poc i bona lletra", va rematar, en resposta a una pregunta dels comuns. Una posició que no comparteixen des del BACC: "Hi ha una aturada rotunda de nous carrils bici mentre que tampoc es cuiden els existents", assegura Parera.
Més enllà d'aquestes dues visions, el que queda per aclarir ara és si els 16,5 quilòmetres del mandat següent inclouen la via de Montjuïc. I, de fons, encara esperen data i projecte altres trams àmpliament reclamats, com el del passeig Maragall o la plaça Catalunya.