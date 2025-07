Acord Collboni-ERC per reactivar el carril bici del passeig de Maragall i un gran equipament a Hostafrancs

Un acord a Barcelona entre el govern municipal (PSC) que lidera l'alcalde Jaume Collboni i el grup d'ERC ha deixat un nou reguitzell de projectes activats a la ciutat. La llista inclou iniciatives simbòliques, com la perllongació del carril bici al passeig de Maragall, i altres mesures més funcionals, com les millores a alguns equipaments. En total són 58 actuacions, repartides als 10 districtes per un import similar per cada territori. El cost d'aquests "projectes de proximitat" són gairebé 20 milions d'euros.

Entre les intervencions més destacades hi ha la voluntat de donar alè al projecte d'acabar el carril bici del passeig de Maragall. De moment, però, sense calendari per a les obres. L'actuació prevista és redactar el projecte urbanístic, que té un cost de 51.000 euros únicament. Aquest pla projectarà fer arribar carrils de pas específics per a la bicicleta des de la plaça Maragall i fins al carrer de Tajo, al nucli del barri d'Horta. Aquesta reivindicació fa temps que està pendent de moure, després que entitats com Maragall Respira hagin protagonitzat diverses protestes per reclamar aquests canvis.

De moment, però, ni el tinent d'alcaldia Jordi Valls ni el portaveu republicà Jordi Castellana han aportat cap càlcul temporal a les obres. La previsió és encarregar i redactar el projecte "immediatament" i, una vegada es tingui, caldrà saber quan es vol executar.

Altres projectes destacats pel consistori són l'arribada d'un nou equipament al carrer Diputació, al barri d'Hostafrancs, on hi ha l'actual Meeting point. Fa temps, a partir del disseny del pla de necessitats al barri, es va establir que allà caldria instal·lar-hi "un casal de gent gran, una escola bressol municipal amb un espai familiar i pati a la coberta, però també espais destinats a entitats i espais polivalents". Així ho deia el consistori en un comunicat. Ara, l'Ajuntament preveu dedicar més d'un milió d'euros (1.077.0000 euros) a "preparar" el projecte executiu de "l'espai Diputació". Tampoc no hi ha un calendari definit.

Més executives són les apostes per expropiar una part més de la Vila de Gràcia, per donar continuïtat al pla urbanístic, ampliar la plaça d'Anna Frank i projectar-hi més habitatge protegit, o urbanitzar la zona verda de la Via Barcino a la Trinitat Vella. Allò hauria de donar seguiment també al que ja s'ha anat transformant aquest any i fer-hi arribar una zona d'estada infantil, a més de millorar les instal·lacions esportives.

De fet, el sector esportiu s'ha endut una part rellevant de les accions prioritzades pels districtes. Es remodelaran els camps de futbol Ibèria (Sants-Montjuïc), el del Martinenc (Sant Martí) o el de Ciutat Meridiana (Nou Barris).

Un front comú simbòlic

La roda de premsa de presentació del pacte ha estat un gest simbòlic, també, després d'un acord entre socialistes i republicans per mantenir bones relacions al consistori malgrat no haver tancat una entesa de govern de coalició. No és habitual fer rodes de premsa conjuntament amb una força de l'oposició. Al marge d'ERC, aquest mandat només en consta una altra compareixença similar. Va ser amb BComú, en el moment més dolç de les relacions durant l'era Collboni, i per anunciar la intenció de redactar una nova norma per als lloguers de temporada.