Així ha estat l'eufòrica reacció d'Ed Sheeran i Puyol al gol del Barça

Una de les millors parts de veure un partit de futbol és la companyia, l'ambient i el sentiment compartit a favor d'un equip en concert. A banda del mal resultat del Clàssic d'aquesta nit, que ha deixat el Barça a la segona posició de la classificació de la Lliga, una de les imatges més destacades que s'ha vist en el matx ha estat la del cantant britànic Ed Sheeran i l'excapità del Barça, Carles Puyol, junts, seguint el partit en un pub, envoltats de fotografies del Barça.
Amb l'emoció a flor de pell, una tapa i dues cerveses a la taula, Sheeran i Puyol han celebrat el gol de Fermín del Barça entre crits d'eufòria. Puyol amb la samarreta del Barça i Sheeran amb una bufanda d'animació han saltat del seu seient i han aixecat les mans amb els ulls clavats al televisor. Tot seguit, han aplaudit, s'han dirigit una mirada de complicitat i han encaixat les mans.
Aquest ha estat un partit especialment interessant per al cantant britànic, que ha pogut veure la portada del seu nou disc Play a la samarreta dels jugadors del Barcelona. El disc, llançat el 12 de setembre, es descriu com un retorn al pop i va ser creat com una resposta a moments difícils, amb la intenció d'explorar l'alegria i la cultura dels països que va visitar a la seva gira.
Entre els famosos que han seguit el duel del Barça aquest vespre també hi ha una altra personalitat del món de la música, la cantant catalana Rosalía, i una actriu de fama internacional, Penélope Cruz, coneguda per films com Piratas del Caribe o Vicky i Cristina Barcelona. Totes dues han estat captades per les càmeres, assegudes de costat, a les grades de l'Estadi Santiago Bernabeu.