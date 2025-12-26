El temporal a Catalunya s'allarga fins dissabte a la tarda i preocupa l'augment de cabals

El temporal a Catalunya s'allargarà fins dissabte a la tarda i preocupa l'augment del cabal en rius, rieres i barrancs, informa Protecció Civil de la Generalitat aquest divendres en un comunicat. En allargar-se el temporal, augmentarà l'acumulació de pluja en el terç nord-est, sobretot les comarques d'Osona i la Selva, i durant l'episodi es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores a diversos punts.
Segueix la previsió d'ones superiors a 4 metres (mar brava) a tot el litoral, especialment a l'Alt i Baix Empordà; predominarà la direcció component est de l'onatge, amb notable mar de fons; i al Delta de l'Ebre hi haurà mar creuada. Pot haver-hi crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, sobretot a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
Ja s'han emès diversos avisos d'increment de cabals: s*han superat els 82 metres cúbics per segon al riu Ges a l'altura de Torelló, i el riu Manol ha superat els 77 metres cúbics per segon a Santa Llogaia d'Àlguema. L'ACA també demana estar molt atents a les rieres entre Portbou i Cadaqués, perquè poden incrementar-se.
Inundacions, neu i pluja torrencial
Com el temporal marítim és molt intens, les conques no poden desguassar bé i pot haver-hi inundacions a tota la franja litoral: Agents Rurals i Mossos observen els punts d'atenció prioritaris on això pot passar. L'acumulació de pluja és important en el nord-est, i el temporal marítim impedeix una correcta evacuació de les conques.
Es manté en alerta el Pla Inuncat, i en prealerta els Neucat, Allaucat i Ventcat, per neu, allaus i vent respectivament. La Generalitat ha insistit a extremar la prudència en la mobilitat, també perquè es poden produir esllavissades o bé caigudes d'arbres en les carreteres. També insta a no travessar rius, rieres ni barrancs, ni apropar-se a zones inundables ni on trenquin les ones.
Les tempestes continuen regant el nord-est i el litoral del país amb registres de prop de 130 litres a Osona
Les tempestes continuen regant el nord-est i el litoral del país aquest divendres a la tarda amb registres de prop de 130 litres d'aigua per metre quadrat acumulats a la comarca d'Osona i que superen el centenar a l'Alt Empordà i la Garrotxa (127 litres a Cantonigròs, 103,4 litres a Lliurona o 102 a Mieres).
Les pluges han arribat també amb generositat a altres comarques com la del Vallès Oriental, amb registres que freguen els 100 litres a Puig Sesolles, al Montseny, o el Ripollès, amb 98,3 litres a Molló, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i Meteoclimatic. En paral·lel, les onades superen àmpliament els cinc metres a la Costa Brava en localitats com Portbou, Llançà, l'Escala, l'Estartit o Calella de Palafrugell.
Fins ara el temporal no ha causat incidències destacades. El telèfon d'emergències 112 havia rebut fins a les quatre de la tarda 369 trucades que han generat 248 expedients, el 29,58% del Barcelonès, el 19,37% del Gironès i el 8,45% del Vallès Oriental.
A les 16.30 hores, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informava que el cabal del riu Ges a Torelló (Osona) era de 77,6 metres cúbics per segon, una xifra que supera el llindar de perill, per la qual cosa es recomana evitar punts baixos i allunyar-se de la zona. A banda d'aquest punt en vermell sobre el mapa, també n'hi ha dos en taronja, el del riu Fluvià a Esponellà (Pla de l'Estany) amb 192 metres cúbics per segon i el Ter al pas per Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) amb 42,3.