Nou calendari: les obres per acabar la connexió del tramvia a Barcelona duraran tres anys i mig

Barcelona ha aprovat definitivament els projectes per enllestir la connexió del tramvia per la Diagonal. La Comissió d'Urbanisme ha donat llum verda a la reurbanització de la Diagonal amb els vots del PSC, BComú i ERC. En canvi, Junts, PP i Vox han votat en contra. La tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha assegurat que l'aprovació és "un pas important" i ha expressat el "compromís" del govern municipal de tirar endavant el projecte.
Segons ha explicat, el següent pas és l'aprovació definitiva per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) el mes vinent i, posteriorment, acordar un conveni de finançament entre la Generalitat i l'Ajuntament. D'altra banda, la comissió també ha donat llum verda al projecte executiu de desdoblament del col·lector de l'avinguda Diagonal. En aquest cas, el punt s'ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció de Vox.
Els projectes de reurbanització i del col·lector es divideixen en tres lots diferenciats i es faran en una sola licitació de les obres. En resum, la inversió de l’Ajuntament de Barcelona serà de 62 milions d’euros per al col·lector i 53 milions d’euros per la reurbanització entre el passeig de Sant Joan i l’avinguda de Sarrià, i la inversió de la Generalitat serà de 80 milions d’euros, corresponents a la infraestructura i superestructura tramviàries. El termini previst d’execució de les obres és de 40 mesos.
El projecte executiu de la reurbanització de l'avinguda Diagonal contempla una intervenció que comprèn un tram de 2,8 quilòmetres i suposa incrementar en 16.000 metres quadrats l’espai de vianants, guanyar 18.900 metres quadrats de verd i destinar un total de 8.700 metres quadrats, 1.800 més que actualment, a espai ciclable, amb un carril bici bidireccional de 4 metres d’ample.
Per la seva banda, el projecte del col·lector consisteix en una infraestructura imprescindible en un context d’emergència climàtica, i defineix les obres de desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el carrer de Girona i la plaça de Francesc Macià. Es tracta d’uns treballs necessaris que s’hauran de fer en el marc de la fase 2 de la unió del tramvia.
Suport de BComú i ERC
Des de Barcelona en Comú, Guille López ha assenyalat que la connexió del tramvia és l'única opció viable i ha assegurat que és una mesura "urgent" en un context en què el transport públic de connexió amb Barcelona es troba en crisi i el servei de metro es troba en màxims d'ús. Amb tot, López ha lamentat el retard i ha acusat el govern Collboni de "negligència" afirmant que és un mandat perdut per a la connexió del tramvia.
Rosa Suriñach, d'ERC, s'ha mostrat a favor del projecte per la capacitat que suposa d'ampliar la mobilitat col·lectiva i millorar l'espai públic a la Diagonal amb més verd i més usos. Alhora, ha destacat també el paper del col·lector en generar resiliència davant d'inundacions severes.
Junts, PP i Vox, en contra
Arnau Vives (Junts) ha manifestat el vot contrari perquè consideren que el projecte de connexió del tramvia "hipotecarà durant dècades" la Diagonal, un eix "central", alhora que consideren que és una decisió que implica "rigidesa", amb menys capacitat d'adaptació a futurs patrons de mobilitat. El PP ha rebutjat el projecte perquè és una intervenció "molt costosa", per l'impacte urbanístic i per considerar també que és un model de transport rígid, poc flexible i difícil d'adaptar a la mobilitat futura. Vox també hi ha votat en contra.