20 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Barcelona preveu iniciar a finals del 2027 les obres per recuperar el Tramvia Blau

  • Exterior del Tramvia Blau a les cotxera -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 18:23

El govern de Barcelona preveu iniciar a finals del 2027 les obres de remodelació de l'avinguda del Tibidabo, que permetran la recuperació del Tramvia Blau. El govern municipal ha posat el marxa el procés amb la presentació aquest dijous del projecte executiu a l'associació de veïns. Segons ha explicat l'alcalde, Jaume Collboni, durant el 2026 es farà un procés participatiu sobre el projecte de remodelació i la previsió és poder començar les obres a finals del 2027. Collboni ha reivindicat que el Tramvia Blau, que no està operatiu des del 2018, és un "símbol" de la ciutat i que contribueix a mantenir "allò que la singularitza".

Et pot interessar