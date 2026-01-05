Barcelona respondrà a la marxa del The District amb la creació d'una fira sobre «habitatge assequible»

L'Ajuntament de Barcelona ja té
resposta a l'adeu sobtat de la controvertida fira The District. Després que el congrés que aplega els principals actors del sector immobiliari, inclosos els grans fons internacionals assenyalats pels seus interessos especulatius, anunciés que se n'anava a Madrid atreta per les administracions del PP, el govern barceloní va començar a treballar una alternativa. Segons ha pogut saber Nació, la idea de l'executiu municipal és mantenir l'habitatge com a eix temàtic, però centrar el saló en el vessant assequible d'aquest sector. En ple moment d'expansió, davant la necessitat d'augmentar el parc social d'habitatge existent a Catalunya, la capital del país preveu crear una fira que s'ocupi de discutir i plantejar les polítiques més eficients per accelerar l'arribada -i el manteniment- de pisos de protecció oficial. Això ocuparia especialment les administracions, però també es manté la porta oberta a la participació del sector privat, que fa temps que es reivindica com a peça clau per desencallar les baixes xifres d'habitatge social al país.
En declaracions a aquest diari, l'alcalde de Barcelona,
Jaume Collboni, treu pes a la marxa de The District i planteja la nova iniciativa vinculada a l'anomenada economia d'impacte, és a dir empreses l'activitat econòmica de les quals té retorn social positiu. "Això forma part de la dinàmica dels salons. Alguns venen, altres se'n van. Forma part de la dinàmica, i la nostra resposta serà atendre les propostes que tenim de fer un saló sobre habitatge assequible", explica. L'origen d'aquest plantejament que ha arribat a la taula de l'alcalde, de fet, sorgeix del mateix Ajuntament, apunten fonts municipals. Tanmateix, la vocació és obrir camí. " A l'Estat no hi ha cap fira d'aquestes característiques i, per tant, atendrem aquesta proposta, perquè ens sembla una bona manera de significar l'economia en un propòsit que nosaltres defensem", estableix Collboni.
Sigui com sigui,
els moviments són embrionaris. De moment, s'ha situat la idea. La intenció és confeccionar-la els pròxims mesos i, més endavant, tancar la data de la possible estrena.
Segons Collboni, l'actual moment de crisi de l'habitatge -és el principal problema de la població tant a Barcelona com a Catalunya- afavoreix la pertinència del congrés. També pel que fa als actors del món de la construcció, de la gestió immobiliària de lucre limitat i de l'habitatge social.
"És un sector econòmic que està pujant d'una manera extraordinària", defensa l'alcalde, que sosté que existeix una previsió "d'una forta inversió de les administracions públiques els pròxims 10-15 anys en matèria de promoció d'habitatge social i assequible".
Una fira immobiliària amb turbulències a Barcelona
El que sí que evita el govern barceloní, en mans del PSC, és obrir un conflicte públic amb els organitzadors de The District. També la fira immobiliària va optar per una via similar: en el comunicat de comiat, van apuntar com a
primer "motiu estratègic" que se n'anaven a Madrid pel suport que el govern comunitari d'Isabel Díaz-Ayuso (PP) els havia mostrat durant els darrers anys, però també va agrair el paper que ha jugat l'Ajuntament de Barcelona a les darreres edicions. El president del congrés, Juan Velayos, va voler reconèixer "la col·laboració en l'organització", i assegurava que això havia permès que l'esdeveniment continués marcant "el rumb del sector immobiliari europeu".
Malgrat evitar mencionar les tensions, també és cert que la celebració del The District havia despertat
protestes recurrents del moviment pel dret a l'habitatge. Les mobilitzacions més recordades són les que van deixar els participants del saló tacats de pintura de colors. El fons de les queixes ciutadanes era clar: visibilitzar que, mentre el país se sumia en una crisi pels preus privatius de l'habitatge, Barcelona acollia una fira que reunia els grans agents de l'especulació immobiliària global, com els fons Blackstone, Goldman Sanchs o Rockfield. A la seva web, el saló es defineix com "l'esdeveniment professional líder internacional on s'acceleren les ofertes immobiliàries, es descobreixen noves oportunitats i s'eleven els negocis".
També hi ha hagut anades i vingudes amb la fira, a l'Ajuntament. L'any passat, es va plantejar augmentar la partida econòmica de suport al congrés immobiliari.
Si l'executiu d'Ada Colau hi dedicava 20.000 de subvenció, el govern de Jaume Collboni va plantejar elevar-ho fins als 250.000 euros, tal com va revelar aquest diari. Tanmateix, el PSC va haver de retirar la iniciativa a última hora, després de les incomoditats que va despertar el plantejament entre els grups de l'oposició.
Ara, amb aquesta fuga a Madrid, Collboni s'estalvia haver de fer equilibris. I planteja un contraatac: una fira d'habitatge assequible, la gran mancança del país. Aquesta idea barreja tant
habitatge de protecció oficial -que pot vorejar els 800 euros de lloguer a zones com Barcelona- fins a les tipologies conegudes com a "pisos socials", que s'ajusten a la renda de les famílies pobres o de col·lectius en situació d'emergència.