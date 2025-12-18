Llum verda del Parlament a la regulació del lloguer de temporada

Més regulació al mercat de l'habitatge. El PSC, ERC, els Comuns i la CUP han aprovat la nova llei que ha de regular tant el lloguer de temporada com el lloguer d'habitacions. La voluntat dels quatre grups és acabar amb les dues escletxes que havien trobat alguns propietaris per no haver d'aplicar el topall de preus a les zones tensionades del país, que avui dia ja inclouen el 90% de la ciutadania. La proposta ha rebut els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Junts ha votat a favor de la majoria del text, si bé havia portat la norma al Consell de Garanties Estatutàries, fet que va endarrerir l'aprovació de la norma, que arriba a l'últim ple de l'any.
La nova mesura ataca dos àmbits. D'una banda, els partits proposants defensen obertament la necessitat de posar un topall també als contractes temporals -tots aquells de més d'un any i menys de cinc-. Així, en principi, es posarà el mateix topall als lloguers de temporada que als de llarga durada. D'altra banda, la llei estipularà -si s'aprova- que la suma del preu de cada habitació no podrà superar el cost màxim de tot el pis marcat per l'índex de referència de preus de lloguer. Així, s'intenta tapar el forat del negoci del coliving o lloguer de diverses habitacions en un sol pis, una via que s'aprofita per augmentar el preu total de l'habitatge.
No és la primera vegada que aquesta idea irromp a la cambra catalana. Fa més d'un any i mig, es va votar una proposta molt similar. Llavors, el PSC no ho veia clar i la iniciativa es va esfumar. Ara, els socialistes defensen obertament la necessitat de posar un topall també als contractes temporals, com fa temps que altres partits d'esquerres i col·lectius pel dret a l'habitatge reclamen. "No em tremolaran les cames", ha dit en repetides ocasions Salvador Illa en referència a la carpeta d'habitatge. Els socis han anat arrossegant els socialistes cap a les seves posicions en els últims temps, però ara insisteixen que el Govern apliqui el règim sancionador per incomplir la norma.
El PSC va arribar a un acord, el maig passat, amb ERC, Comuns i la CUP per posar el mateix topall als lloguers de temporada que als de llarga durada. També s'abordava el negoci del lloguer d'habitacions: ara la llei estipularà -si s'aprova- que la suma del preu de cada habitació no podrà superar el cost màxim de tot el pis marcat per l'índex. Així, s'intenta tapar el forat del negoci del coliving o lloguer de diverses habitacions en un sol pis, una via que s'aprofita per augmentar el preu total de l'habitatge.
Objectiu: posar fi a les escletxes de la regulació
La mesura busca posar fre a dues de les tracamanyes més habituals relacionades amb l'habitatge. Perquè en els darrers gairebé dos anys, s'ha desplegat la regulació de lloguers de llarga durada, però això ha fet que els arrendaments de temporada s'hagin convertit en la gran alternativa per al sector immobiliari que busca esquivar la intervenció del mercat. Posant-hi dades, a Barcelona durant el quart trimestre de 2024, el 26,3% dels nous arrendaments signats van ser temporals, segons els registres oficials.
Aquesta tipologia pensada inicialment per a cobrir necessitats d'inquilins de pas -estudiants, professionals que han de fer una estada breu al país o persones amb tractaments mèdics complexos- ha acabat mutant en un calaix de sastre que ha permès la picaresca. Això, juntament amb l'auge de la capital catalana com a territori atractiu per als nòmades digitals, especialment després de la pandèmia, ha disparat l'existència d'aquests contractes.
La nova llei també regularà el lloguer d'habitacions o coliving. El concepte es defineix com el procés en què una gran empresa immobiliària compra un bloc i en buida els pisos de llogaters per posar-hi gent de pas, fragmentar pisos i cobrar per habitacions. És una pràctica que ha proliferat en els darrers mesos a Barcelona, especialment al barri de l'Eixample.