La recaptació i les inversions, els principals esculls a la reunió Sánchez-Junqueras

Si res no es torça, la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras d'aquest dijous servirà per tancar l'acord per al nou model de finançament, amb una xifra de recursos econòmics extra per a Catalunya que es mourà entre els 4.000 i 5.000 milions d'euros i respecte pel principi d'ordinalitat. Però més enllà d'això, hi ha altres carpetes que s'han de concretar i fan referència a la recaptació dels impostos per part de la Generalitat, al consorci d'inversions per corregir la poca execució pressupostària a Catalunya o a l'acceleració de la condonació del deute autonòmic, aprovat al consell de ministres però pendent del Congrés.
Aquests són els principals esculls a la trobada i els republicans esperen que hi hagi concrecions. Junqueras i Sánchez ja han parlat altres vegades de manera discreta, quan els negociadors s'han encallat en les converses, per mirar de desbrossar el camí. I això és el que ha de passar aquest dijous. No preocupa excessivament el model i la xifra, perquè l'acord sembla força encarrilat, sinó la resta de carpetes que envolten la negociació del finançament i que ERC sempre ha dit que són importants. Sense avenços en això, els republicans es mantenen en la posició de no negociar els pressupostos de Salvador Illa, que ha començat l'any en pròrroga.
En aquest sentit, doncs, fonts dels republicans situen la recaptació i les inversions els dos elements més importants que cal concretar. En recaptació d'impostos -l'acord del PSC i ERC diu que Catalunya ha de recaptar tots els impostos, començant per l'IRPF-, totes les parts assumeixen que tècnicament és inviable, avui dia, recaptar la totalitat de l'IRPF, perquè no hi ha prou professionals ni l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) està prou musculada per afrontar-ho. A això cal sumar-hi que el govern espanyol sempre s'ha mostrat reticent a cedir la recaptació dels impostos, tot i que sí que s'obre a ampliar el percentatge que en recapta la Generalitat.
Habilitar la Generalitat
En tot cas, de la trobada n'han de sortir concrecions pel que fa a l'habilitació de la Generalitat per recaptar l'IRPF i la resta d'impostos. ERC ja va presentar una proposició de llei al Congrés amb els canvis legislatius necessaris per poder-ho fer, però fins ara els republicans han contemporitzat i encara no l'han presentada, davant del risc que descarrili al primer revolt. La tesi a Calàbria és que cal avançar en enfortir l'ATC, però en paral·lel cal aquesta habilitació perquè, sense això, res del que es faci servirà per recaptar uns impostos que, ara, la Generalitat no té competència per assumir.
L'altra carpeta que cal concretar és la del consorci d'inversions, previst també a l'acord d'investidura i que té per objectiu corregir l'infrafinançament crònic que pateix Catalunya. Fonts dels republicans asseguren que la part catalana -és a dir, el Govern i ERC- ja té acord en aquest àmbit, i que s'han redactat els estatuts per definir aquest ens. Però falten gestos per part de la Moncloa. Al novembre de l'any passat, Illa va prometre al Parlament "avenços tangibles" per garantir l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, però en aquell moment no va anar més enllà. A Palau van evitar confirmar si el president feia referència, precisament, a aquest consorci pactat amb els republicans.
I una tercera carpeta és el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Ningú dubta de la voluntat del govern espanyol, en aquest àmbit, perquè la condonació ja s'ha aprovat al consell de ministres i s'està tramitant al Congrés. Però els republicans volen que s'acceleri aquesta tramitació. La condonació del deute autonòmic suposaria 1.800 milions d'euros anuals d'estalvi per a la Generalitat i ERC vol que això es faci realitat ràpidament. Abans, però, caldrà convèncer tots els grups de la investidura, començant per Junts, que aquest dimecres s'obria a votar-hi a favor si el govern espanyol presenta per separat al Congrés, segons El Periódico.
Els pressupostos no estan garantits
Tot i que dijous es pugui escenificar l'acord pel model i la xifra, un pas que ningú nega que és rellevant, això no garanteix la negociació pressupostària si en paral·lel no s'avança en la resta de carpetes. ERC assumeix que els ritmes són diferents i evita elevar el to contra el PSOE o Sánchez. "Hi ha confiança i lleialtat però no es poden eternitzar les negociacions", ha dit el vicesecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, en una entrevista a Catalunya Ràdio. La trobada Sánchez-Junqueras, la primera entre els dos dirigents, ha de segellar l'acord, però també concretar altres qüestions. En joc estan els pressupostos de Sánchez, però sobretot els d'Illa.