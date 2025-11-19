Illa promet a Junts «avenços tangibles» per garantir l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya

La ressaca del Consell de Política Fiscal i Financera encara s'ha notat al Parlament a la sessió de control d'aquest dimecres. No pas per les novetats que hagi aportat el president, sinó per la pressió de l'oposició, bàsicament de Junts, perquè doni detalls de quin és el seu model després de més d'un any de silenci del grup d'experts que va nomenar Alícia Romero per treballar una proposta. I també pels retrets dels juntaires per la poca execució de les inversions a Catalunya. En aquest sentit, Salvador Illa ha promès a la cambra que "pròximament" hi haurà "avenços tangibles" per poder "garantir que l'execució de les inversions a Catalunya es compleix íntegrament". "Hi estem treballant", ha afirmat.
Avui dia, les dades d'execució pressupostària no s'han fet públiques, i tampoc s'han elaborat les balances fiscals, que retraten el greuge que pateix el país. Sobre inversions, l'acord d'investidura entre el PSC i ERC preveu, en el marc de la reforma del finançament, la creació d'un consorci per a les inversions per "fer front al dèficit d'inversions a Catalunya i a la baixa execució de les inversions previstes". Aquest consorci hauria de ser paritari entre l'Estat i la Generalitat per gestionar i executar les inversions previstes. També preveu, segons l'acord subscrit, definir un marc pluriennal de finançament al conveni de creació del Consorci que tingui com a referència "la mitjana d'inversió sobre el PIB al conjunt de l'Estat". De moment, no se'n sap res.
Pressió perquè Junts avali la reforma
Mònica Sales, que debutava aquest dimecres com a presidenta del grup parlamentari de Junts, prenent el relleu d'Albert Batet, ha constatat que els grups de treball sobre les inversions, pactat amb l'Estat a la comissió bilateral del febrer, encara no s'ha reunit, com va reconèixer el Govern en una pregunta parlamentària. "Crea grups d'experts, però amb zero resultats", ha lamentat Sales. Des de Junts han retret a Illa el silenci dels arquitectes del finançament, els ajornaments de la recaptació dels impostos en l'acord en el nou sistema, la no publicació de les balances fiscals o l'espoli fiscal que pateix Catalunya, amb 22.000 milions d'euros que se'n van i no tornen. Per això, Sales ha demanat la compareixença del president al Parlament.
En la resposta, Illa ha recordat que el model de finançament es va negociar el 2009 i està caducat des de 2014 i ha retret a Junts, que ha governat força temps l'última dècada, no hagi fet res per arreglar-ho. "Junts no pot exhibir cap resultat", ha dit el president. Ell, en canvi, en pot exhibir dos, segons ha afirmat. El primer, el document signat amb l'Estat a la comissió bilateral del juliol que fixa les línies mestres del nou model de finançament i el compromís de la ministra María Jesús Montero de presentar el nou sistema a principis de l'any vinent. "Què faran, vostès?", ha preguntat Illa a Sales. El nou model necessitarà canvis legals que, ara com ara, no tenen garantida la majoria al Congrés, i Illa, que insisteix complirà amb els principis pactats amb els republicans, ha pressionat els juntaires perquè hi donin suport.
El xoc entre Junts i el Govern pel finançament s'ha repetit en una pregunta de Toni Castellà a Alícia Romero. El diputat de Junts ha demanat "més concreció" després de la primera resposta d'Illa i ha lamentat el retard en la presentació del nou model. "Vaig sentir alguns diputats que deien que farien la independència en 18 mesos", ha replicat la consellera d'Economia, fet que ha indignat Castellà, que ha reivindicat la victòria del referèndum de l'1-O. En tot cas, el diputat independentista ha allargat la mà al PSC perquè "abandonin la foscor de l'estat espanyol i retornin a la llum del catalanisme" per demanar-los que s'uneixin a un "acord de país" per un concert econòmic. Romero li ha fet una contraoferta en el mateix sentit: que Junts s'uneixi al consens pel nou finançament.
Els socis eviten el finançament
ERC i els Comuns han evitat parlar de finançament, habitatge o pressupostos, les principals carpetes que hi ha, ara com ara, a la política catalana. Els republicans han assenyalat la mala transició que va fer l'estat espanyol, amb motiu dels 50 anys de la mort de Francisco Franco, i han instat el president a fer polítiques per combatre l'extrema dreta "sense solucions màgiques ni comprar receptes retrògrades". Illa ha refermat el seu compromís amb la memòria democràtica i ha reivindicat els valors democràtics en un moment que semblen quedar en dubte.
Els Comuns, per la seva banda, han furgat en l'ampliació de l'aeroport del Prat i han preguntat al president com s'ho pensa fer per reduir les emissions de CO₂ si finalment aquesta reforma tira endavant. Illa ha dit que es podrà fer, perquè la proposta d'ampliació preveu no només no incrementar emissions, sinó reduir-les, i ha constatat les diferències amb els Comuns en aquest sentit. Els de Jéssica Albiach han advertit el Govern que tombaran la proposta d'ampliació a Europa, mentre Aena ultima la publicació del pla director, primera pedra de la reforma.
La llei d'habitatge "fun-ci-o-na"
El president també ha reivindicat la llei d'habitatge davant les crítiques del PP. "La llei d'habitatge fun-ci-o-na", ha dit Illa, que ha assegurat que el preu del lloguer s'ha contingut i està baixant a Barcelona. El president ha refermat el compromís per intervenir el mercat de l'habitatge i ha avisat els especuladors que si volen rendibilitat alta "vagin a un altre lloc". Illa també ha carregat contra els informes "finançats per la dreta" que afirmen que la norma no té efectes, en resposta als retrets d'Alejandro Fernández, que ha dit que les polítiques de les esquerres han agreujat l'emergència habitacional.