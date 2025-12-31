Collboni situa com a prioritat de cara al 2026 «garantir» que els joves puguin quedar-se a viure a Barcelona

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha marcat com a prioritat de cara al 2026 “garantir el dret dels barcelonins, especialment els joves, a quedar-se a la ciutat”, en el ban que el batlle ha escrit per Cap d’Any. Collboni indica que la defensa d’aquest dret implica tenir un “habitatge assequible”; uns carrers “nets, segurs, equitatius i climàticament sostenibles”; “economia forta amb oportunitats i feina digna”; així com “uns serveis públics que cuidin les persones”. Precisament, el darrer baròmetre municipal, publicat aquest dimarts, mostra que l'accés a l'habitatge continua com a principal problema dels barcelonins: un de cada tres veïns creu que és el problema més greu de la ciutat, rècord de la sèrie històrica.\r\n