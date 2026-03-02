Trump adverteix que l'atac contra l'Iran s'allargarà el temps que faci falta

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest dilluns que els atacs contra l'Iran s'allargaran entre quatre i cinc setmanes. Segons assegura, els EUA tenen la "capacitat" per anar "molt més enllà". En la seva primera roda de premsa després dels atacs al règim dels aiatol·làs en què ha perdut la vida el màxim dirigent del país persa, Ali Khamenei, Trump ha atribuït la responsabilitat de l'operació al govern iranià per no voler aturar el programa nuclear, que ha qualificat "d'amenaça intolerable". També ha acusat el règim iranià "d'armar, finançar i dirigir exèrcits terroristes" arreu de l'Orient Mitjà i ha assegurat que l'objectiu dels atacs és destruir els míssils i les forces navals de l'Iran.
Trump assegura que aquesta ha estat "l'última gran oportunitat" que tenia per atacar l'Iran. "El que ara estem fent és eliminar les amenaces plantejades per aquest règim malalt i sinistre", ha dit. En aquest sentit, ha detallat que l'objectiu de Washington és destruir els míssils. "Ja hem destruït deu vaixells. Estan al fons del mar. Ara ens estem assegurant que els principals patrocinadors del terrorisme no obtinguin armes nuclears", ha detallat.
El republicà ha mostrat també el condol del seu govern per les primeres baixes nord-americanes al conflicte, alhora que ha assegurat que el més contundent de l'operació "encara ha d'arribar" i que "no hi ha res d'avorrit" en aquesta. Segons ha afirmat, l'operació va "més endavant del previst" i, tot i que ha anunciat un escenari de quatre setmanes per cloure l'acció militar, ha advertit que els EUA té capacitat per anar "molt més enllà".
La Mitja Lluna Roja ha quantificat aquest dilluns en 555 les persones mortes a l'Iran des de l'inici dels atacs dels EUA i Israel dissabte passat.