Tres soldats dels EUA morts i cinc ferits greus en l'atac contra l'Iran

Els Estats Units han reconegut aquest diumenge que l'operació "Fúria Èpica" contra l'Iran va deixar tres soldats nord-americans morts i cinc més de ferits greus. Així ho ha admès l'exèrcit, en un primer balanç que va des de dissabte fins aquest migdia. També hi ha un nombre no concretat de ferits lleus per "commocions o ferides de metralla" que podrien rebre l'alta en un termini breu de temps per reincorporar-se al desplegament.
El comandament centrel de l'exèrcit no ha donat més informació sobre els morts i els ferits, més enllà de confirmar que formaven part de l'operació militar contra l'Iran que va començar dissabte a primera hora -hora catalana-. Iran ha respost els atacs amb bombardejos contra bases nord-amercianes a la regió, com el Kurdistan iraquià, Bahrain o els Emirats Àrabs Units.
El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que continuen “ferms”, i ha remarcat la “determinació” del règim malgrat la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei. “El crim dels criminals i el martiri dels éssers estimats de l’Iran no crearan cap obstacle en la determinació del govern de la República Islàmica de l’Iran per complir amb els seus deures i responsabilitats”, ha assegurat Pezeshkian en un missatge a X.
L’Iran ha continuat atacant aquest diumenge Israel i diversos països de la regió en resposta a l’ofensiva contra el seu país. Almenys vuit persones han mort i 20 han resultat ferides per l’impacte d’un míssil iranià a Beit Shemesh, a Israel. Els Emirats Àrabs han informat que han interceptat desenes de míssils balístics i drons des de l’atac a l’Iran. Aquest diumenge, 21 drons han impactat en objectius civils. Per ara, el Ministeri d’Exteriors dels Emirats ha confirmat tres persones mortes i 58 ferits. Iran ha atacat també el port de Duqm, a Oman, així com altres punts a Bahrain i Qatar.