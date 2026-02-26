Cuba comunica la mort de quatre tripulants estatunidencs en un tiroteig

El Ministeri de l'Interior de Cuba ha anunciat aquest dimecres la mort de quatre tripulants d'una embarcació estatunidenca després d'un tiroteig amb les forces de seguretat cubanes prop de la costa, en aigües properes a la província de Villa Clara.
L'embarcació, amb matrícula de l'estat de Florida, "s'ha aproximat" a les aigües territorials cubanes "a una milla nàutica al nord-est del municipi Corralillo". Una unitat de les Tropes Guarda frontereres de l'illa amb cinc agents ha sol·licitat la identificació dels integrants. "Des de la llanxa infractora s'ha obert foc contra els efectius cubans i han provocat que el comandant resulti lesionats", han explicat en un comunicat. En aquest també han anunciat que quatre tripulants de l'embarcació estatunidenca han mort i sis han quedat ferits.
Tant Cuba com els EUA obren una investigació
Les autoritats cubanes han obert una investigació per aclarir els fets. "Davant els reptes actuals, Cuba ratifica la seva voluntat per protegir les aigües territorials, tenint com a base que la defensa nacional és un pilar fonamental a favor de la protecció de la sobirania i l'estabilitat de la regió", han expressat.
Des dels Estats Units, hi ha hagut diverses veus que han reclamat una investigació sobre el succés, entre ells el fiscal general de Florida, James Uthmeier, qui ha assegurat que "no es pot confiar" en la versió que ha ofert el govern cubà.
Conflicte ideològic
"He ordenat a l'oficina del fiscal de l'estat que treballi amb els nostres socis federals, estatals i policials per iniciar una investigació", ha avançat en un missatge a les xarxes socials. "Farem tot el que sigui possible perque aquests comunistes rendeixin comptes", ha conclòs.