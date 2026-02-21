Trump apuja de nou els aranzels globals del 10% al 15%

Nova apujada dels aranzels globals. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que aplicarà uns aranzels globals del 15%, un 5% més del que va anunciar que imposaria aquest divendres com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem.
"Després d’una revisió exhaustiva, detallada i completa de la decisió ridícula, mal redactada i extraordinàriament antiamericana sobre aranzels dictada ahir", ha dit Trump en referència a la resolució dels magistrats, "augmentaré, amb efecte immediat, l’aranzel mundial del 10% fins al nivell plenament autoritzat i legalment avalat del 15%".
Si bé el Suprem va invalidar l’efecte dels aranzels que havia decretat en virtut de la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA), Trump ha ordenat aquests nous gravàmens emparant-se en un altre instrument, la Secció 122 de la Llei de Comerç de 1974, que permet al president a imposar aranzels màxims del 15% durant un període inicial de 150 dies. Un cop transcorregut aquest termini, els aranzels només es podran prorrogar amb el consentiment del Congrés dels Estats Units.
Una decisió transcendent
La resolució del Tribunal Suprem era una decisió que tenia pendent i que focalitzava una norma tensió política a Washington. Trump ha fet de la política aranzelària un dels punts forts del seu mandat. La decisió del Suprem era considerada vital per la solidesa política del president dels Estats Units. Des de l'inici de la seva presidència, Trump ha fet de les amenaces tarifàries contra aliats i estats enemics una de les seves armes preferides.
Però més enllà de l'aspecte concret dels aranzels, la decisió dels magistrats té una norma càrrega política. En aquests moments, el Suprem, de nou magistrats vitalicis, té una clara majoria conservadora. El que indica que, fins i tot dins de la majoria conservadora de l'alt tribunal, Trump ha topat amb una forta oposició. Els jutges del Suprem que s'han pronunciat en contra han estat Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh.