L'Iran mata un soldat francès en un atac contra una base militar a l'Iraq

Ha mort un militar francès en un atac contra una base militar al nord de l'Iraq. Així ho ha informat aquest divendres el president de França, Emmanuel Macron, que ha titllat l'atac d'"inacceptable". Es tracta del primer soldat europeu mort durant la guerra que va començar el passat 28 de febrer a l'Orient Mitjà, quan els Estats Units i Israel van començar a atacar l'Iran. Macron ha explicat que el soldat francès ha mort en un atac amb drons contra una base conjunta amb la regió d'Irbil, al Kurdistan iraquià.
"Aquest atac contra les nostres forces, compromeses amb la lluita contra l'estat islàmic des del 2015, és inacceptable", ha dit el líder francès en un missatge publicat a les xarxes. Segons assegura, França està "al costat" de tots els soldats que han resultat ferits, així com dels seus familiars. En la mateixa publicació, Macron ha traslladat "afecte" i "solidaritat" a familiars i amics d'Arnaud Frion, que s'ha convertit en el primer militar mort durant l'escalada a l'Orient Mitjà.
Segons ha explicat Macron, els soldats francesos eren a l'Iraq "en el marc estricte de la lluita contra el terrorisme". Hores abans de conèixer la notícia, una milícia iraquiana proiraniana, Ashab al-Kahf, ja havia amenaçat a través d'un missatge a Telegram en atacar "tots els interessos francesos a l'Iraq i la regió" després que el portaavions francès Charles de Gaulle arribés al Golf Pèrsic.
La milícia, fundada el 2019, demanava als "germans en les forces de seguretat" que "restin almenys a 500 metres de la base K1 de les forces franceses, per la seva pròpia seguretat". Aquesta base militar aèria es troba a uns 15 quilòmetres de Kirkuk, i compta amb la presència de tropes franceses en el marc de la coalició internacional liderada pels Estats Units contra el grup Estado Islámico.