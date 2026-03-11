El conflicte a l'Orient Mitjà ja té repercussions al món de l'esport. El ministre d'Esports iranià, Ahmad Donyamali, ha descartat que la selecció masculina participi al Mundial de Futbol d'aquest estiu. La situació de guerra que viu el país després de l'atac nord-americà i d'Israel, impossibilita la presència d'Iran a la cita futbolística que es disputarà als Estats Units, Canadà i Mèxic, segons ha explicat Donyamali. Tot i això, la FIFA encara no ha fet oficial la retirada.
En les declaracions, el ministre ha acusat directament a l'administració Trump. "Com que aquest govern corrupte ha assassinat el nostre líder, no hi ha condicions en què puguem participar a la Copa del Món. Més en vista de les mesures malicioses preses contra l'Iran, que se'ns han imposat dues guerres en vuit o nou mesos i diversos milers dels nostres ciutadans han estat assassinats. Per tant, definitivament, no tenim cap possibilitat de participar".
L'Iran ha quedat enquadrat al grup G i hauria de disputar els seus tres partits de la fase de grups contra Bèlgica, Egipte i Nova Zelanda a ciutats nord-americanes, dos a Los Angeles i un altre a Seattle. Segons va indicar el president de la FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump, li va assegurar en una reunió que va mantenir que el combinat asiàtic és "benvingut" al país.
Un precedent
El president de la Federació Iraniana de Futbol, Mehdi Taj, també ha insinuat un boicot després dels esdeveniments relacionats amb la selecció femenina iraniana a la Copa d'Àsia a Austràlia. Sis jugadores van decidir quedar-se al país oceànic després que el govern d'aquell país els concedís visats humanitaris. El president dels Estats Units, Donald Trump, havia dit que oferirien aquests visats si els australians no ho feien. "Quina persona assenyada enviaria a la seva selecció nacional als Estats Units si la Copa del Món fos tan política com ho va ser la Copa d'Àsia a Austràlia?", va advertir en Taj.
La possible entrada d'Iraq
La retirada d'Iran generaria una carambola que podria beneficiar un altre país amb precedents de conflictes bèl·lics amb els Estats Units: Iraq. Actualment, els iraquians han de jugar una repesca contra Bolívia o Surinam per aconseguir el passi al Mundial. Però si Iran no hi participés, la seva plaça la podria agafar l'Iraq perquè és la selecció més ben classificada de la Confederació Asiàtica. En tot cas, la decisió és en mans de la UEFA.