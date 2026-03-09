Trump diu que la guerra contra l'Iran està «pràcticament acabada»

Donald Trump diu ara que l'ofensiva contra l'Iran està "pràcticament acabada", més d'una setmana després que l'exèrcit estatunidenc i l'israelià comencessin a atacar l'Orient Mitjà. Aquestes han estat les declaracions del president dels Estats Units en una conversa telefònica amb la CBS News mantinguda aquest dilluns al vespre, on ha suggerit així que la guerra podria acabar aviat. "L'Iran no té força naval ni comunicacions ni força aèria", ha assegurat, alhora que ha donat per fet que de l'arsenal de míssils del règim dels aiatol·làs "no en queda res".
Així, Trump assegura que finalment la guerra acabarà aviat. "Tot el que tinc al cap és acabar-la", ha dit a la cadena estatunidenca. Segons el president nord-americà, la guerra està "molt endavant del calendari previst", només uns dies després de dir que els atacs es podrien allargar entre quatre i cinc setmanes.
El Ministeri de Salut de l'Iran informava aquest diumenge que, una setmana després de l'inici dels atacs, els morts ascendien a 1.200 i, els ferits, a més de 10.000.
Mojtaba Khamenei, el nou líder suprem de l'Iran
Aquest diumenge a la nit, el fill de l'aiatol·là Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ha estat escollit com el nou líder suprem de l'Iran. Així ho ha deliberat l'Assemblea d'Experts, el cos deliberatiu format per 88 Muŷtahid (diligents, en català), que s'encarreguen d'aplicar els texts fundacionals de l'Islam i transcriure'ls al dret islàmic, així com de triar el líder suprem i supervisar la seva tasca.
La tria del segon fill de l'aiatol·là assassinat el 28 de febrer per liderar el país persa enmig de la guerra amb els Estats Units i Israel és tota una declaració d'intencions i un pas endavant en el torcebraç amb Trump, que havia advertit poques hores abans que el nou cap iranià "no durarà gaire" si no compta amb el seu vistiplau.