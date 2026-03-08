Trump culpa l'Iran del bombardeig que va causar 175 morts en una escola de nenes

El president dels EUA, Donald Trump, ha insistit que continuarà la guerra a l'Iran fins que "es rendeixin o fins que ja no quedi ningú per rendir-se". Preguntat sobre què volia dir quan va afirmar que només acceptaria una "rendició incondicional"; Trump ha indicat que significa que "ploren 'oncle' o que arriben a un punt en què ja no poden lluitar més i no queda ningú per resistir". També ha deixat clar que continuarà l'atac el temps que calgui, "tot i que el seu exèrcit és gairebé inexistent". Pel que fa al bombardeig a una escola de nenes on van morir 175 persones, el president ha assenyalat que, segons el que ha vist, "va ser l'Iran".
El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha afegit que és "l'únic bàndol que ataca civils". Durant unes declaracions a la premsa des de l'Air Force One, Trump ha assegurat que estan guanyant la guerra "per molt". "Hem delmat tot el seu imperi malvat". El president dels EUA ha admès que continuarà l'atac "durant un temps" i "costi el que costi", tot i que ha assenyalat que "el seu exèrcit és gairebé inexistent".
Divendres passat, Trump va afirmar que no hi hauria acord amb el país persa, i que només acceptaria "una rendició incondicional". Els periodistes li han demanat que expliqués què significa per a ell la "rendició incondicional". "Vol dir fins que plorin 'oncle' o fins que s'arribi a un punt que no puguin lluitar més i no quedi ningú per resistir", ha respost.
Per al president, és una opció que podia passar, ja que ha recalcat que han "eliminat el seu lideratge nombroses vegades". "Per tant, si es rendeixen o si no queda ningú per rendir-se, esdevindran inútils pel que fa a la seva capacitat militar". També li han demanat que aclareixi en quines circumstàncies enviaria tropes terrestres al país persa i si ho està considerant. "Ni tan sols vull parlar-ne, hi hauria d'haver una raó molt bona. Si mai ho féssim, quedarien tan delmats que no podrien lluitar".
Pel que fa al bombardeig a una escola de nenes que va deixar 175 persones mortes, Trump ha assegurat que, pel que ha vist, "ho va fer l'Iran". El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha assegurat que és "l'únic bàndol que ataca civils". I el president ha afegit que "són molt imprecisos amb les seves municions".
Trump també ha insistit que no vol arribar a cap acord amb el país persa. "Tallen el cap dels nadons, tallen les dones per la meitat, mireu el 7 d'octubre", ha reblat. Qüestionat sobre si el mapa del país persa serà igual quan acabi la guerra, ha admès que no ho pot dir, però "probablement no".