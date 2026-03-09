Nova polèmica pel català en un restaurant de Barcelona

Nova polèmica per la llengua, aquest cop en un restaurant en ple centre de Barcelona. Un client d'El Ñaño Balmes denuncia que aquest passat cap de setmana va viure un episodi d'odi i discriminació al català per part d'alguns cambrers del local, segons ha pogut saber Nació. "Parla en espanyol", va insistir-li un dels treballadors després que aquest hagués fet la comandà en català i de rebre-la correctament. Per la seva banda, el local ha enviat un comunicat als mitjans assegurant que "lamenta" la situació viscuda i informant que investigarà els fets, pels quals asseguren haver rebut "ressenyes negatives, reserves falses i missatges d'odi".
Els fets van ocórrer el dissabte 7 de març al vespre, quan el denunciant –que ha demanat mantenir l'anonimat– va anar a sopar al local d'El Ñaño ubicat a carrer Balmes amb un amic. Es tracta d'una franquícia de menjar equatorià que va arribar a Catalunya fa més de 25 anys i que actualment compta amb quatre establiments a Barcelona. No era el primer cop que hi anaven i sempre havien quedat contents amb el servei, per això van repetir. Aquest cop, però, l'usuari assegura que va rebre "comentaris d'odi i despectius" per parlar en català, i confessa que es va sentir "increpat". "Des de fa un temps, jo sempre parlo en català i no faig distincions", explica.
Concretament, el client narra que l'episodi va començar quan, amb el plat ja a taula i havent parlat prèviament en català amb el cambrer, va demanar a una altra treballadora que li portessin un plat buit i unes salses. Va ser llavors quan un cambrer que passava per darrere va dir "parla en espanyol, en espanyol". En sentir-ho, l'usuari, que es va "sentir atacat", i li va contestar: "De què vas, cabrón?". Segons el client, la cambrera li va dir llavors: "Estàs en un restaurant equatorià". Tot seguit, diferents cambrers i clients el van continuar "vacil·lant" i "menyspreant el català". Va ser en aquest punt que l'usuari va demanar el full de reclamacions.
Un cop emplenats els tres fulls, l'usuari va anar a entregar-lo perquè el firmessin per part del local, però llavors li van dir que "es prendrien el seu temps" i que potser tardaven "una hora a emplenar-lo". Tot i la desesperació, el client va decidir esperar una estona, però els minuts passaven i no li retornaven el paper. "Fins que no vingui la policia a dir-me que he d'entregar-te el full, no ho faré", insistien els cambrers. Malgrat que va trucar al 112 diversos cops per poder sortir d'allà, no va venir ningú. Quaranta minuts després, li van retornar el full i va marxar del local.
Quan ja era entrant a la parada de metro, però, el client va rebre dues trucades seguides d'un número ocult, que sospita que eren del restaurant perquè acabava de proporcionar les seves dades per fer la queixa. L'endemà, el català va fer arribar una queixa exposant la situació a la Plataforma per la Llengua.
Amb tot, el client lamenta la situació i assegura que es va sentir discriminat per parlar en català: "Em vaig quedar en xoc". En un moment determinat, comenta que li va dir a un dels cambrers: "És respectable que vingueu a Catalunya, però el mínim que podeu fer és respectar la llengua del lloc que us acull". Un comentari que des del local van assegurar que era "discriminatori" i "xenòfob".
"Ens dol en l'ànima"
Per la seva banda, Jesús González, director de màrqueting d'El Ñaño, assegura en declaracions a Nació que estan investigant la situació internament i que "prendran mesures": "No permetrem que a casa nostra es visquin situacions d'aquest tipus". González explica que aquests fets "no representen en absolut els valors del restaurant" i que els "dol en l'ànima" rebre comentaris xenòfobs i racistes arran del cas.
Alhora, des d'El Ñaño han emès un comunicat en què "lamenten" la polèmica i que aquesta hagi causat "danys importants" a la reputació de l'empresa. Així, amb la finalitat d'esclarir els fets "amb la màxima transparència possible", investigaran "què va succeir". Finalment, desmenteixen que els locals no disposin de carta en català i assenyalen que "sempre han intentat oferir un servei respectuós amb la diversitat lingüística i cultural".