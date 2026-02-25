Estel Solé pateix un cas de catalanofòbia i anima a plantar cara: «Estem anestesiats i no ens encenem»

L'actriu i escriptora Estel Solé va patir un episodi de catalanofòbia a principis de setmana. Però a diferència de la majoria de casos, no va quedar-se de braços plegats. Va plantar cara i ara n'està orgullosa. Defensa a Nació que els catalans han de fer una passa endavant per defensar els seus drets. "Socialment, estem anestesiats i no ens encenem per coses que ens haurien d'encendre".
El conflicte va sorgir de manera innocent. Solé explica a Nació que va fer una prereserva d'un taxi per la seva mare i la seva filla, però el vehicle no va arribar a l'hora acordada. Quan Solé va trucar al taxista per demanar informació sobre el retard, aquest la va tallar bruscament amb un comentari catalanòfob i amb un to "fiscalitzador, paternalista i agressiu": "Jo ja li he dit a la teva mare que a mi em parleu en castellà". Davant de l'agressió lingüística, Solé va esbroncar el taxista, el va acusar de feixista i va cancel·lar el servei. Fins i tot, i posant-hi un punt d'humor li va etzibar que es posaria a aprendre rus perquè s'entenguessin en un idioma que no fos el castellà. Amb tot, Solè va acabar sense recuperar els diners, però satisfeta amb el seu comportament.
Canvi d'actitud
"Per primera vegada vaig estar contenta d'haver plantat cara", explica l'actriu i escriptora, que fa temps que fa l'exercici de mantenir el català. Però arran d'aquesta situació, Solé s'ha decidit a canviar la seva actitud respecte a les vulneracions lingüístiques que pateix regularment. "Són tantes les ocasions que no podem viure plenament en català que acaba marcant la nostra vida. Ho hem deixat passar i hem cedit durant molt de temps". Solé critica l'actitud habitual dels catalanoparlants. "Reaccionem de manera massa complaent, normalitzem i minimitzem les agressions i canviem nosaltres de llengua per evitar posar-nos de mala llet o per estalviar-nos el tràmit".
Fet el diagnòstic de la situació, profunditza en la gravetat d'aquesta. "El català és un dret reconegut per la llei, qui ens imposa el castellà no l'està reconeixent". I va més enllà, qualificant-ho de doble violència quan des de gent que es considera "catalanista i d'esquerres" es diu que això passa perquè els catalans "no som prou simpàtics". Solè incideix en la idea i deixa clar que "és molt perillós que un dret estigui subordinat a la simpatia d'una persona". Així doncs, l'actriu i escriptora anima als catalans a fer un canvi d'actitud. "Hem de canviar el marc mental, és un greuge i un acte de violència. Podem ser antipàtics; estar enfadat i de mala llet és símptoma de salut, també amb el català".
Europa i les institucions
La situació actual condiciona directament el futur, segons Solé. "En un moment d'auge de l'extrema dreta, el català serà dels primers que patirà. També ho farà a Espanya amb els governs de PP i Vox". L'actriu i escriptora assenyala cap amunt: "Si els ciutadans que viuen a Catalunya pensen que no som prou simpàtics, i per això no ens parlen català, la culpa la tenen les institucions per no blindar el dret ni transmetre'l pedagògicament a la ciutadania". I tanca mirant al futur: "Prefereixo plantar cara encara que passem una mala estona i se'ns amargui el dia, que no pas viure anestesiats i d'aquí a dues dècades veure com s'ha mort el català i pensar que no vam fer prou".