Busquen un estudiant de Chicago desaparegut a Barcelona

Jimmy Gracey, un estudiant estatunidenc, ha desaparegut aquesta matinada després de sortir de festa a Barcelona, on era de viatge. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que la família en denunciés la desaparició a les xarxes socials, segons ha pogut saber El Periódico. Segons explicava la seva mare, l'últim cop que el van veure era a la discoteca Shôko, al passeig Marítim de la Barceloneta, aquest dimecres a la matinada.
El jove té 20 anys i és estudiant de la Universitat d'Alabama, d'Elmhurst. Jimmy ha viatjat a Catalunya per visitar uns amics que estudien a la ciutat comtal. La seva mare, Therese Marren Gracey, ha fet una crida a través de Facebook per ajudar a localitzar-lo. Abans de desaparèixer, el jove duia una camiseta blanca i pantalons foscos, probablement de xandall. També porta una cadena d'or amb una creu d'imitació. A banda, Jimmy mesura 1,84 m d’alçada i pesa uns 79 kg.
Segons el relat de la mare, l'amic amb qui el jove va sortir de festa hauria marxat abans que ell, que finalment no va tornar a l'apartament on s'allotjaven. A banda, Therese Marren demana que, si algú el veu, li truquin o li enviïn un missatge. Per ara, però, els Mossos no han difós cap imatge ni han fet cap denúncia pública.