Lleó XIV altera el guió: menys Espanya i més català del previst

El Papa Lleó XIV s'ha saltat Espanya i ha evitat fer menció directa a l'avortament durant l’homilia de la missa celebrada aquest dimecres a la tarda a la Sagrada Família. El pontífex havia d'incloure en el seu discurs, preparat amb antelació, una part on mencionava el "poble espanyol", al començament, però ha acabat llegint: "En aquesta tarda de festa per a tota la ciutat de Barcelona i el poble". Més endavant, ha tornat a saltar-se una part del discurs en què mencionava Espanya en la frase: "Signe també d'unitat i de concòrdia per a tota Espanya". Lleó XIV ha alterat el guió evitant l'última part i acabant la frase en la paraula "concòrdia".
Però aquestes dues vegades no han sigut les úniques en què el pontífex ha alterat la seva homilia. Unes línies més tard, també ha eludit una part del text que feia referència a l'avortament. Segons el discurs previst, Lleó XIV hauria d'haver dit: "Benvolguts germans, no podem creure en Jesús i promoure la guerra. No podem creure en Jesús i matar l'innocent fins i tot abans que neixi". En lloc de pronunciar aquestes paraules, però, el pontífex ha omès l'última part de la frase i ha dit només: "No podem creure en Jesús i matar l'innocent". Aquesta part de l'homilia, a més, ha estat un dels fragments que ha dit en castellà.
El pontífex ha pronunciat una homilia amb fragments en català i castellà en una Sagrada Família plena per a la missa del centenari de Gaudí. A l’inici, ha saludat els fidels i ha agraït la presència dels reis, del cardenal Joan Josep Omella, dels bisbes, preveres, diaques, religiosos i religioses, així com de les autoritats públiques i de representants d’altres comunitats cristianes i religions.
El Papa ha vinculat aquesta visita amb la culminació de la torre de Jesucrist, que ha beneït després de la celebració. Segons ha dit, la Sagrada Família és “molt més que un monument” i continua sent “una obra en construcció”. En aquest sentit, ha rebutjat la idea que el temple sigui simplement una obra inacabada: “No habitem una obra inacabada, sinó un temple encara en construcció”, ha afirmat.
El pontífex també ha situat la creu que corona la basílica com el gran símbol de la celebració. Per al Papa, la torre de la creu es converteix així en “un estendard de caritat” i en un “signe d’esperança”, perquè transforma “un instrument de mort” en llum per a la ciutat.
En el tram final de l’homilia, el Papa ha reivindicat la figura d’Antoni Gaudí, a qui ha definit com un “arquitecte ardent de fe”. Segons Lleó XIV, Gaudí va concebre la Sagrada Família amb el desig de “narrar els misteris de la vida del Senyor” i proposar un “pelegrinatge espiritual” cap a Crist “nascut, mort i ressuscitat”. El pontífex ha agraït també la tasca dels promotors, benefactors, artistes i treballadors que han fet possible una “obra mestra arquitectònica” que és, alhora, “una eloqüent catequesi feta de pedres, colors i llum”.