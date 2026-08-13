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El SEM va atendre vint consultes per afeccions oftalmològiques per l'eclipsi

Societat

  • Una noia mirant les ulleres protectores a les Illes -

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Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 11:29
Actualitzat el 13 d’agost de 2026 a les 11:30

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 hores del matí fins a les 21:30 hores d’aquest dimecres passat. En aquest període, es va atendre a 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Del total d’incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques.

Sis de les consultes totals van requerir la mobilització d’ambulàncies. Tres afectats van ser traslladats a centres sanitaris, dos en estat menys greu i un en estat crític amb traumatisme.  La resta, 77 persones van ser ateses de forma telefònica. El major nombre d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol (77). Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat (12), a Barcelona Metropolitana Nord (17), a Catalunya Central (5), a Girona (14),  Lleida (6), Camp de Tarragona (18), Barcelona Metropolitana Sud (6), Terres de l’Ebre (3) i Penedès (2).

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