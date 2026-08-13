Un incendi en ple dia d'eclipsi deixa diversos cotxes calcinats

L'eclipsi del segle ha deixat la població embadalida i ha generat un gran impacte econòmic per als municipis on s'ha pogut observar millor, al sud del Principat. Ara bé, l'eclipsi també ha generat alguns efectes adversos, com l'allau de gent a les estacions de Rodalies que ha col·lapsat el servei o, fins i tot, algun petit incendi. A Peníscola (Baix Maestrat, País Valencià), a pocs metres del pàrquing habilitat per deixar el cotxe i observar l'eclipsi, es va originar un foc que va calcinar desenes de cotxes.
El foc es va iniciar en un cotxe que estava aparcat sobre herba seca i posteriorment es va estendre a altres vehicles i a la vegetació confrontant. Es va originar a dos quarts de tres del migdia al solar habilitat com espai per aparcar els cotxes i poder veure l'eclipsi. L'incendi, que va originar-se en un vehicle, va acabar calcinant-ne desenes i provocant diversos ferits. Bona part d'ells van poder ser atesos al mateix lloc dels fets pels serveis d'emergències.
Els Bombers de la Generalitat Valenciana es van desplaçar fins al lloc de l'incendi amb prop d'una desena de dotacions, tres de les quals aèries, per tal d'intentar controlar el més ràpid possible el foc i evitar que es desplacés fins al municipi. A més, tenint en compte que era un dels espais designats per observar l'eclipsi solar total.
Diversos ferits per l'incendi
L'incendi declarat al migdia va deixar diverses persones ferides, algunes en estat greu i d'altres lleus. Algunes persones van haver de ser ateses per inhalació de fum o algunes lleugeres cremades, d'altres per un atac d'ansietat derivat de l'incendi.