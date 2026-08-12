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Les millors fotos de l'eclipsi de la nostra vida

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 21:34
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 23:01

Catalunya ha viscut el primer eclipsi total de Sol des de 1905... i no en tornarem a gaudir cap fins al 2180. D'aquesta manera, no és cap exageració que ha estat l'eclipsi de les nostres vides. El temps l'ha respectat -els meteoròlegs no les tenien totes- i les imatges que ens ha deixat són espectaculars. A continuació, un resum de com s'ha vist l'eclipsi arreu dels Països Catalans.

Rafa Ariño / ACN
  • L'eclipsi total a Lleida -
Jorge Gil / Europa Press
  • L'eclipsi a València vist des d'una barca -
Elena Gavaldà / ACN
  • La corona solar vista des de la barra del Trabucador -
Sven Kaeuler / dpa
  • L'eclipsi solar també s'ha viscut a Mallorca -
Lorena Sopena / Europa Press
  • L'eclipsi solar, en la seva totalitat, vist des de Corbera d'Ebre -
Elena Gavaldà / ACN
  • Centenars de persones concentrades a la barra del Trabucador -
Arnau Martínez / ACN
  • Persones amb discapacitat visual seguint l'eclipsi -
Germán Lama / Europa Press
  • L'eclipsi entre barques a Eivissa -
John McAulay / ACN
  • Dues joves amb ulleres mirant l'eclipsi -
Lorena Sopena / Europa Press
  • L'eclipsi a Corbera d'Ebre, entre aerogeneradors eòlics -
Lorena Sopena / Europa Press
  • Quatre persones amb ulleres a Corbera d'Ebre -
Jordi Borràs / ACN
  • L'eclipsi en el seu moment culminant -
Tomàs Moyà / Europa Press
  • Concentració en un punt de Mallorca per veure l'eclipsi -
Germán Lama / Europa Press
  • Un banyista mirant l'eclipsi amb ulleres -
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