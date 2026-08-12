Catalunya ha viscut el primer eclipsi total de Sol des de 1905... i no en tornarem a gaudir cap fins al 2180. D'aquesta manera, no és cap exageració que ha estat l'eclipsi de les nostres vides. El temps l'ha respectat -els meteoròlegs no les tenien totes- i les imatges que ens ha deixat són espectaculars. A continuació, un resum de com s'ha vist l'eclipsi arreu dels Països Catalans.
Les millors fotos de l'eclipsi de la nostra vida
Societat
ARA A PORTADA
- Arnau Urgell i Vidal
- Cap d'Actualitat i responsable d'Impacte
Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 21:34
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 23:01
- L'eclipsi total a Lleida -
- Rafa Ariño / ACN
- L'eclipsi a València vist des d'una barca -
- Jorge Gil / Europa Press
- La corona solar vista des de la barra del Trabucador -
- Elena Gavaldà / ACN
- L'eclipsi solar també s'ha viscut a Mallorca -
- Sven Kaeuler / dpa
- L'eclipsi solar, en la seva totalitat, vist des de Corbera d'Ebre -
- Lorena Sopena / Europa Press
- Centenars de persones concentrades a la barra del Trabucador -
- Elena Gavaldà / ACN
- Persones amb discapacitat visual seguint l'eclipsi -
- Arnau Martínez / ACN
- L'eclipsi entre barques a Eivissa -
- Germán Lama / Europa Press
- Dues joves amb ulleres mirant l'eclipsi -
- John McAulay / ACN
- L'eclipsi a Corbera d'Ebre, entre aerogeneradors eòlics -
- Lorena Sopena / Europa Press
- Quatre persones amb ulleres a Corbera d'Ebre -
- Lorena Sopena / Europa Press
- L'eclipsi en el seu moment culminant -
- Jordi Borràs / ACN
- Concentració en un punt de Mallorca per veure l'eclipsi -
- Tomàs Moyà / Europa Press
- Un banyista mirant l'eclipsi amb ulleres -
- Germán Lama / Europa Press
Et pot interessar
- Societat Indignació dels usuaris de Rodalies pel col·lapse per anar i tornar al Camp de Tarragona a veure l'eclipsi
- Societat L'eclipsi del Plater
- Societat L'incendi a l'Alt Penedès evoluciona favorablement i s'aixeca el confinament
- Societat Segueix en directe l'eclipsi (si no pots mirar per la finestra)
- Societat Retards a l'aeroport del Prat per una incidència elèctrica
- Societat Així és la nova estafa dels paquets amb QR falsos amb què intenten robar-te les dades bancàries