Eclipsi massiu: els núvols respecten l'espectacle del segle

Podia ploure, podien descarregar tempestes o núvols que amenaçaven en enteranyinar el cel. Tanmateix, en el moment de la veritat, (quasi) res no ha fallat. Catalunya ha viscut per primera vegada des del 1905 un eclipsi total de Sol. Al nostre país, hauran de passar més de 150 anys per tornar-hi. L'organització per veure el fenomen astronòmic sembla que ha funcionat sense problemes. Tot i això, ha tornat a fallar el de sempre: Rodalies.
Renfe no ha reforçat les freqüències i, a mitja tarda, l'estació de Sants ha viscut aglomeracions que han obligat Protecció Civil a activar el Ferrocat. Això sí, els milers de persones que l'han mirat -fos total o parcial- s'han emocionat. Caldrà veure, com deia l'astrònom Josep Anton Català en una entrevista a Nació, aquest sentiment es convertirà en quelcom més.
De la barra del Trabucador a la Seu Vella de Lleida
Al llarg del dia -mentre les autopistes registraven cues de fins a 20 quilòmetres malgrat el consell d'evitar-les- les localitats de la franja de totalitat s'han anat omplint de visitants, d'arreu de Catalunya, però també d'altres països. Un dels llocs més cobejats era la barra del Trabucador, al delta de l'Ebre, que a mig matí ha posat el cartell de complet en arribar als 650 vehicles -bàsicament càmpers i autocaravanes- estacionats.
També s'ha omplert de campistes pobles de les Garrigues com l'Albi o Vinaixa. Era gent que buscava “més tranquil·litat” que a les localitats més concorregudes. En aquest sentit, la Seu Vella de Lleida -amb les inscripcions exhaurides fa dies- o el centre de Tarragona, s'han convertit en alguns dels escenaris principals d'observació amb milers de persones concentrades.
De fet, la capital tarragonina va viure un inèdit acte institucional dimarts al vespre on Salvador Illa va engegar el compte enrere -amb confeti inclòs- per al fenomen astronòmic. El president, de fet, ha realitzat un autèntic tour: Lleida, Tarragona i aquest dimecres a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, construït precisament per l'eclipsi de 1905. Només li han fallat, altre cop, els trens.
Allà, el president ha anunciat una inversió de 2 milions d'euros tant per a “la modernització com al reconeixement de la feina feta durant més d'un segle d'història”. “És un regal de la natura”, ha afirmat tot realitzant la darrera crida a la prudència. En aquest sentit, caldrà veure si els recurrents missatges remarcant la necessitat d'usar ulleres homologades -avui mateix se n'ha retirat un setè model- hauran evitat que el fenomen del segle ompli les consultes oftalmològiques.
Precisament, aquest equipament s'ha convertit en l'epicentre de l'eclipsi. Un acte institucional, una jornada científica amb la presència de figures internacionals com ara el premi Nobel de Física Didier Queloz; l’astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker; l'astronauta Pedro Duque; i la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center Teresa Nieves-Chinchilla, així com la retransmissió oficial (veure vídeo superior). El Meteocat, per la seva banda, ha enviat a l'atmosfera tres globus sonda per analitzar els canvis de temperatura, vent i humitat durant el fenomen.
Entre la calor i els núvols
La previsió meteorològica no era meridiana. Ruixats restringits al Pirineu i Prepirineu -i molt puntualment a la Catalunya Central- i calor a tot arreu. En aquest sentit, s'han registrat per primera vegada en dues setmanes màximes de fins a 40 graus. D'aquesta manera, ja s'ha igualat el rècord de dies a Catalunya per sobre d'aquest llindar quan encara queda més de la meitat d'agost.
Més enllà d'aquests valors que han posat a prova les persones que l'han seguit des de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, el principal element de preocupació han estat els núvols. A mesura que avançaven les hores, el pronòstic es complicava en punts de litoral de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. Tanmateix, en el moment clau res ha fallat -excepte a punts de les comarques gironines i al Pirineu-. Tampoc al País Valencià o a les Illes. Només cal veure els vídeos que corren per les xarxes per veure l'emoció que ha provocat veure en directe com el dia es feia de nit. El silenci ha omplert els llocs d'observació, però també les ciutats. Semblava que tot s'hagués aturat.
Tanmateix, res canviarà. Demà, es reprendrà l'activitat normal. I, segurament, Rodalies tornarà a fallar.
Més oportunitats?
Una cosa està clara: no veurem el pròxim eclipsi total de Sol a Catalunya perquè serà el 17 de novembre de 2180. Ara bé, hi ha una oportunitat ben a prop: el 2 d'agost de l'any vinent es podrà veure al sud d'Andalusia i al Marroc. Aquests són els següents:
- 2 d'agost de 2027 (total - península Ibèrica): la franja de totalitat travessarà el sud d'Andalusia (Cadis, Màlaga, Granada, Almeria), a més del Marroc i altres punts del nord d'Àfrica. A la resta de la Península i Europa es veurà parcial.
- 26 de gener de 2028 (anular): l'“anell de foc” creuarà la península Ibèrica de sud-oest a nord-est al vespre, sent visible des dels Països Catalans, però també d'altres punts com Aragó, Castella-la Manxa, Andalusia i Múrcia.
- 1 de juny de 2030 (anular): la línia d'anularitat creuarà el nord-oest de la península i s'estendrà cap a l'est d'Europa (Grècia, Bulgària, Rússia).
- 20 de març de 2053 (anular): un altre eclipsi anular que tocarà l'extrem sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
- 3 de setembre de 2081 (total): la franja de totalitat travessarà Europa central (França, Suïssa, Itàlia, Àustria, Alemanya i els Balcans).
- 23 de setembre de 2090 (total): la totalitat travessarà el Regne Unit, França i el nord i oest de la península Ibèrica (Galícia, Astúries, Castella i Lleó) poc abans de la posta de Sol, però no serà visible des de Catalunya.
- 17 de novembre de 2180 (total): el pròxim eclipsi solar total que creuarà el territori català.
- 2433: el següent eclipsi solar total visible des de Catalunya després del de 2180.