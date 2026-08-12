Retiren a última hora un altre model d'ulleres per veure l'eclipsi

Compte enrere per l'eclipsi solar total que es podrà veure a bona part del país aquest vespre. Davant l'expectativa d'aquest fenomen astronòmic únic, Catalunya ha fet curt d'ulleres homologades per poder veure l'eclipsi. A més, també hi ha hagut alguns inconvenients en les darreres hores, ja que es va ordenar la retirada de sis models d'ulleres perquè contenien algunes "irregularitats" que podien provocar problemes greus per a la vista i, fins i tot, danys irreparables. En concret, FACUA va ordenar la retirada dels models de les marques Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia.
Aquest dimecres, però, a última hora, un nou model d'una marca també s'ha afegit a la llista de les ulleres retirades del mercat perquè també són perjudicials per als ulls i no estan del tot preparades per poder gaudir del fenomen astronòmic amb seguretat. En concret, unes ulleres per l'eclipsi de la marca Mó, de Multiòptiques, també s'han inclòs en aquesta llista negra.
FACUA-Consumidors en Acció adverteix que els set models d'ulleres incloses en la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos coincideixen en les irregularitats detectades pels organismes de consum, que poden produir-se en molts altres productes que es vengen comercialitzant o regalant en els últims mesos. El problema és que el filtre de les ulleres és massa fosc, motiu pel qual es corre el risc que la persona que les fa servir se les retiri per poder veure el fenomen i, en aquell moment, patir les lesions oculars.
Les ulleres afectades
En concret, en el cas de les ulleres de la marca Mó de Multiòptiques, del lot 0326, model 2508-RS003: "L'usuari es col·loca les ulleres per a observar l'eclipsi solar. En estar el filtre per sota del mínim de transmitància [excessivament fosc], l'usuari només veu foscor total i no aconsegueix localitzar el disc solar", argumenten des de Facua, que asseguren que en aquell precís instant es poden produir danys, cosa que converteix el producte en insegur.
Observar directament l’eclipsi solar del 12 d’agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Els experts recorden que només es podrà mirar el Sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtre solar certificades amb la norma ISO 12312-2 o altres mètodes d’observació segurs.