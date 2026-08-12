Talls parcials a la ronda de Dalt entre el 14 i el 16 d'agost per obres

Les obres per pavimentar un tram de la C-32, la ronda de Dalt, entre les sortides 13 i 14 obligaran a fer talls de dos dels tres carrils de la via des de les 22:00 hores del divendres 14 d’agost fins a les 00:00 hores del diumenge 16 d’agost en sentit Llobregat. Segons ha informat l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest dimecres en un comunicat, els treballs renoven uns 14.000 metres quadrats d’un tipus de paviment que absorbeix el soroll dels pneumàtics.\r\n\r\nEl tall no serà total, perquè un dels tres carrils de circulació sempre estarà obert al trànsit. Tanmateix, quedarà tallada completament la incorporació número 13 des de l’avinguda de l’Electricitat, com també la sortida 14 i la incorporació 14 des de Cornellà de Llobregat. En aquest sentit, des de l'AMB també afegeixen que informaran degudament els usuaris de les restriccions i que recomana l’ús de vies alternatives per les congestions que poden derivar d’aquestes obres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBarcelona vol omplir de càmeres la ciutat: de 186 a 500 en menys d'un any Gerard Mira\r\n\r\n