Com afecta l'eclipsi a les mascotes?

L’eclipsi d’aquest dimecres 12 d’agost és, sens dubte, un dels esdeveniments de l’any. Els experts han deixat clar en tot moment que només es pot mirar el sol directament quan estigui completament tapat; sinó cal posar-se en tot moment les ulleres homologades. Ara bé, què hem de fer amb les mascotes durant l’eclipsi? Poden sortir de casa? Hi ha algunes ulleres especialitzades per alguns animals?
Si a la nit de Sant Joan molts animals ja pateixen pel soroll i per les concentracions de gent, portar-los a veure un eclipsi, a més en un lloc públic tampoc és gaire recomanable. El comportament d’aquells animals diürns (gossos, gats i ocells), es pot veure afectat per la inesperada foscor durant el fenomen. De fet, és ben possible que busquin un refugi per poder descansar o dormir. De totes maneres, tot i que algunes mascotes poden notar aquest canvi pel que fa a la lluminositat, el seu instint no serà mirar directament el sol.
En aquest punt cal preguntar-nos si és millor evitar que puguin rebre l’impacte del canvi sobtat de foscor a llum en un segon o no. És aconsellable no portar l’animal a llocs adaptats pels ajuntaments on pugui haver-hi aglomeracions de gent, ja que els pot provocar més ansietat.
Fer servir el "sentit comú"
D’una banda, l’encarregada de l’empresa Barcelona Dog Care, Marie Martínez considera que no hi haurà incidències per la majoria de les mascotes. Tot i això, demana prudència, sentit comú, i recomana que cadascú es faci càrrec del seu gos i comprovi que “es trobi bé”, perquè l’eclipsi representa una “activitat que no és habitual”. A més, recalca que el fet de voler presenciar l’esdeveniment en companyia canina, no fa que sigui necessari emportar-se l’animal. D’altra banda, és cert que la retina d'un gos és tan sensible a la radiació com la humana, fet pel qual alguns experts que el millor seria que els gossos es mantinguessin a casa i no sortissin, ja que també poden tenir danys o efectes negatius visuals.