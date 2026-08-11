Elies, el «petit Sheldon Cooper» de 9 anys, apassionat per l'eclipsi: «M'interessa tot el que no sàpiga»

L'eclipsi d'aquest 12 d'agost té a tothom pendent del cel des de fa setmanes, però l'Elies, de 9 anys, ja fa tres anys que ho té apuntat al calendari. "Fa un any i mig que tenim reservat l'hotel a Gandesa", explica a Nació la seva mare, Anna Pascual, qui descriu afectuosament el seu fill com un "petit Sheldon", en referència a Sheldon Cooper, el personatge de la sèrie The Big Bang Theory conegut per ser un prodigi de la física.
A l'Elies li agrada l'espai des de ben petit i li interessa "tot el que no sàpiga" sobre aquest món. Des dels forats negres, els planetes i els eclipsis, fins als viatges a la Lluna, l'interès d'aquest nen de tercer de primària per l'univers li ha fet voler ser astronauta de gran i estar pendent de tot allò relacionat amb l'espai. "Quan l'Artemis II va anar a la Lluna a l'abril ho vam seguir en directe i l'Elies ens va demanar que el despertarem a les dues de la matinada per veure l'arribada de la nau", recorda Pascual.
La seva curiositat científica no s'atura als planetes, també arriba fins al món dels ocells. "Ara anirem de viatge a Euskal Herria perquè hi ha una reserva natural [Urbaibai] on es poden fer albiraments d'ocells i agafarem les guies i els observarem", detalla Pascual, qui afegeix que tot aquest interès li ve del seu pare, que és ambientòleg i professor de Medi Ambient en un cicle formatiu a Barcelona.
Un PowerPoint per explicar l'eclipsi
La investigació sobre l'eclipsi solar total d'Elies no va començar a classe, on diu que els companys "no estan molt informats perquè no tenen molt interès". A través del llibre de l'astrònom Joan Anton Català, L'eclipsi del segle (Cossetània, 2026), de documentals i notícies que buscava per internet, el nen va aprendre com es produeix aquest fenomen i va voler compartir-lo amb la seva família. "Hem fet una presentació de Canva amb il·lustracions que expliquen com es produirà, la diferència entre un eclipsi solar i un lunar i perquè una cosa tan petita com la Lluna pot tapar completament el Sol", explica Pascual.
"La Lluna és 400 voltes més petita que el Sol, però està 400 voltes més a prop de la Terra. Cada any s'allunya 4 centímetres, llavors en un futur ja no hi hauran eclipsis totals, sinó anulars", explica Elies, qui ha après també que la diferència entre aquests dos tipus d'eclipsi és que en el primer no es veu el Sol i en el segon "es veu només un anell de llum".
Junt amb la seva mare, l'Elies ha fet un PowerPoint que ha presentat als seus avis, cosins i amics perquè ningú arribi el dia 12 d'agost sense saber que el que passarà a les 20.29 hores és que "la Lluna taparà el Sol i la seva ombra es veurà reflectida en la Terra", explica el nen. Aquest exercici ha suposat per al nen una manera de "vèncer la vergonya que té de parlar davant d'algú", explica la seva mare, que destaca que quan ha de fer exposicions a classe "és un drama".
"Vam comprar ulleres per veure l'eclipsi i, quan acabàvem de fer les xarrades, les repartíem a tothom. Inclús vam fer una presentació per videotrucada a una germana meva que viu a França", explica Pascual, que és professora a un institut de secundària a Barcelona.
Preparats pel pròxim eclipsi del 2027
La família espera amb ganes la cita d'aquest dimecres 12 d'agost, però ja estan preparats pel pròxim eclipsi total de sol del 2 d'agost del 2027, que es podrà veure, sobretot, a Andalusia. "Ja tenim l'hotel reservat a Cadis", diu Pascual, que viu amb normalitat la curiositat del seu fill per l'espai, tot i que reconeix que no està molt estès entre els nens de la seva edat. "Li costa trobar amics o companys que tinguin els mateixos interessos, ell no em demana anar a donar xuts a una pilota, sinó que em demana anar al CosmoCaixa", explica Pascual.
"Li costa trobar amics o companys que tinguin els mateixos interessos, ell no em demana anar a donar xuts a una pilota, sinó que em demana anar al CosmoCaixa"
Elies ja ho té tot preparat per l'eclipsi i, després de quasi dos anys investigant i llegint sobre el fenomen, aquest dimecres per fi podrà veure fora dels PowerPoint i dels vídeos de YouTube com la Lluna tapa per complet el Sol.