La tripulació d'Artemis II ja és a la Terra: «Ha estat un amaratge perfecte»

La missió Artemis II de la NASA ja és a la Terra. L'expedició ha amarat aquest divendres de matinada a l'oceà Pacífic, davant de la costa de Califòrnia (Estats Units), després de completar un viatge històric al voltant de la Lluna. La nau Orion, en què viatjaven els quatre tripulants de la missió, ha descendit per l'atmosfera terrestre i ha aconseguit un amaratge "perfecte" assistit per paracaigudes a les dues de la matinada (hora catalana) davant de San Diego, posant fi així a una missió de deu dies.
Durant la reentrada a la Terra, que s’ha allargat uns 13 minuts, la càpsula ha suportat condicions extremes, però ha aconseguit amarar "segons el previst". L’administrador associat de la NASA, Amit Kshatriya, ha destacat que els sistemes crítics de la missió han funcionat correctament durant les fases més delicades del retorn. “La tripulació d’Artemis II és a casa. Els sistemes d’entrada, descens i aterratge han funcionat tal com s’esperava i la prova final s’ha completat segons el previst”, ha celebrat.
Kshatriya ha volgut destacar també l'esforç col·lectiu darrere l'èxit d'Artemis II, fent referència als milers de professionals de tot el món que han participat en el desenvolupament de la nau. “Aquest moment pertany als milers de persones de catorze països que van construir, provar i confiar en aquest vehicle”, ha subratllat.
Els astronautes, en bon estat de salut
La NASA ha confirmat que els quatre tripulants es troben en bon estat de salut després de completar la seva missió. Aquest ha estat el primer viatge tripulat a la Lluna en més de 50 anys, després dels del programa Apollo.
“Reid, Victor, Christina i Jeremy, benvinguts a casa i felicitats per aquesta fita veritablement històrica. La NASA agraeix al president Donald Trump i als seus socis al Congrés el mandat i els recursos que han fet possible aquesta missió i el futur d’Artemis”, ha declarat l’administrador de la NASA, Jared Isaacman.
L'empresari també ha subratllat que Artemis II ha suposat un avenç sense precedents en l’exploració humana, destacant la capacitat tècnica demostrada per la nau Orion i el coet SLS, així com el compromís de la tripulació, que ha assumit riscos significatius per ampliar el coneixement científic i obrir el camí cap a futures missions.
Per la seva banda, el responsable d’afers públics del Centre Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacat la precisió de l’operatiu en assegurar que ha estat “un amaratge perfecte en el punt exacte per a Integrity”.