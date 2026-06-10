Un espectacle de llums, drons i música en la inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Família, la més alta del temple, que és, amb 172,5 metres, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet fent servir força més català que castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona.
Després de la missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte, i ja fora de la basílica, el Papa ha pregat i escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del Naixement, així com a les autoritats i als fidels assistents. En la seva benedicció, feta força més en català que en castellà, Lleó XIV ha recordat els que han treballat en la construcció de la basílica.
Després d'un cant gregorià ha començat l'espectacle de llum i so, amb la participació de l'Escolania de Montserrat, i que també ha comptat amb la participació del públic convidat, tant dins com fora, que portava una mena de fanalets que s'anaven il·luminant segons el ritme de la música. L'espectacle ha comptat amb nombrosos jocs de llums dins i fora de la basílica i un grup de drons ha dibuixat la cara de Gaudí al cel, juntament amb una cita seva: "Primer l'amor, després la tècnica". Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha posat punt final a l'espectacle, que ha conclòs amb drons dibuixant 'Gràcies' al cel barceloní.
L'espectacle inaugural ha culminat amb l'encesa de la creu que corona la torre. Tot seguit, Lleó XIV ha destapat la placa commemorativa de la seva visita a la basílica, com les que ja hi ha per les visites de Joan Pau II el 1982 i Benet XVI el 2010. L'acte ha quedat conclòs així. A continuació, el pontífex ha tornat a agafar el cotxe per dirigir-se al Palau Episcopal, on passarà l'última nit a Barcelona i Catalunya, abans d'agafar aquest dijous al matí un avió cap a les illes Canàries.
L'estructura de la torre de Jesús
Els cinc braços de la creu de la torre de Jesús segueixen la geometria de doble gir que Gaudí va donar a les columnes de la Sagrada Família: un quadrat a l'extrem exterior que es converteix en un octàgon a l'interior. El seu revestiment interior té centenars de peces d'ònix blanc. Per assegurar-se que la creu resistiria els embats dels elements naturals, la creu va ser sotmesa a descàrregues elèctriques de potències similars a les de tempestes i vents superiors als 150 km/h.
La creu està revestida de vidre i unes 15.000 peces de ceràmica blanca esmaltada, un material pensat perquè brilli de dia amb la llum del sol i de nit mitjançant uns feixos de llum dirigits des de les altres torres, tal com volia Antoni Gaudí. Els braços tenen uns vidres per on entra la llum i des d’on està previst poder contemplar els voltants a partir de l’any 2028, quan finalitzin els treballs interiors i s’instal·li l’ascensor. A l’interior de la creu hi penja l’Anyell de Déu, de l’escultor Andrea Mastrovito. L'interior de la torre recrea el cel amb 50.820 rajoles. En total, cobreixen una superfície de 1.000 m2, la pintura de la qual va requerir tres anys de treball continuat. A més, no hi ha dues rajoles iguals.