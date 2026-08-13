«Quan veus les màximes d'aquest estiu a Barcelona, se’t posen els pèls de punta»

“Un estiu a Barcelona és sufocant”, reflexiona Carles Nerín, meteoròleg de l’observatori Fabra. Nits tòrrides, rècords històrics i, en definitiva, calor extrema. Això també defineix i condiciona la vida a la ciutat. I molt. “No és qualsevol fet, les altes temperatures afecten la salut”, explica. A l’observatori Fabra, que porta en funcionament des del 1914, s’observa la meteorologia i es registren els diferents fenòmens canviants del temps: “Som observadors meteorològics. Sempre dic que som els notaris del temps”, diu en Carles.
La feina al Fabra durant aquest estiu ha estat de “rècord”: “Aquest juliol hem registrat la temperatura més alta de la història d'ençà que l'observatori està en funcionament”. Han estat 40,9 graus. A Barcelona. La va registrar en Carles, el dia 8 de juliol a la tarda. “Quan veus les màximes de juliol, se’t posen els pèls de punta”, comenta. Les altes temperatures afecten directament, la vida a la ciutat: “Té molta influència”. Ha estat el juliol més càlid des del 1914 i això es nota: “Mai s’havien vist aquestes nits tòrrides”.
Sovint, la calor s’ha vist com una sensació incòmoda o desagradable, però mai com un perill extrem. Ara no. Com diu en Carles, l’afectació més important de les altes temperatures està en la salut. Les nits sense dormir, les màximes de més de 30 graus tots els dies de juliol i unes mínimes que s’ajusten al clima tropical, fan de les onades de calor un dels grans reptes de la ciutat: “Aquells respirs d’abans han desaparegut, ha estat un juliol molt sec. No ha plogut ni un dia”, reflexiona el meteoròleg.
Les previsions són preocupants
A l’observatori Fabra, en Carles observa i registra una ciutat que cada vegada és més calorosa. Després de dècades exercint la professió assegura que només l’agost del 2003 es van arribar a valors excepcionals i que pensaven que mai més s'assolirien. Sembla que sí: “Les tendències semblen clares. Els darrers cinc anys hi ha hagut una pujada termomètrica molt bèstia: s’ha passat la barrera del grau i mig de mitjana que pensàvem que pujaria".
Malauradament, sembla que l'augment de temperatures continuarà trencant tots els rècords: “Tot apunta que no hi haurà desviacions negatives de temperatura en els pròxims estius. Les previsions no són esperançadores. Evidentment, no ho sabem, perquè són previsions, però tot apunta que pujarà”, assegura. Per això, les dades que cada dia anoten des de l'observatori no són només xifres: són el reflex d'una Barcelona que canvia i evoluciona cap a un clima que mai no s’havia imaginat.
Mentre que a la ciutat barcelonins i turistes busquen refugi a l’ombra, les botigues del centre, o en un bany a la Barceloneta per suportar la calor, al Fabra es registren altes temperatures insòlites que marquen una tendència preocupant. L'estiu a Barcelona ja no és només sinònim de vacances, dies llargs o terrasses a vessar; també és el d'una ciutat que aprèn a conviure amb calorades que, fins fa ben poc, semblaven impensables.