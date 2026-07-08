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Barcelona esmicola el rècord històric de calor

Ciutats

L'Observatori Fabra frega els 41 graus, la Zona Universitària els 40 i el Raval supera els 38 en plena onada de calor

  • Alfons Puertas és el meteoròleg de l'Observatori Fabra -

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Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 15:32
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 17:03

Barcelona ha esmicolat el rècord històric de calor. L'Observatori Fabra ha registrat una màxima provisional de 40,7 graus, a l'espera de les dades definitives. També s'ha fregat la quarantena a l'estació del Meteocat de Zona Universitària. Concretament, 39,8 ºC. A l'estació del Raval, en ple centre de la ciutat, s'ha arribat fins als 38,3.

Cal recordar que en només una ocasió a Barcelona es van arribar als 40,0 graus, el 30 de juliol de 2024. Va ser en l'estació manual de l'Observatori Fabra -no l'automàtica del Meteocat- que disposa d'una sèrie iniciada el 1914.

Aquestes dades es produeixen en el punt àlgid de l'onada de calor a Catalunya amb registres extrems de fins a 44 graus a Vinebre.

Entre 40,7 i 40,9

Quin serà el nou rècord de calor històric a Barcelona? L'estació automàtica del Meteocat marca una màxima de 40,7 graus. Ara bé, l'observatori històric és el propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona que acumula una sèrie ininterrompuda des de 1914. Un equip de meteoròlegs, encapçalats per Alfons Puertas, cada dia realitzen tres mesures manuals.

Puertas, en conversa amb Nació, explica que al migdia ha anotat un registre de 40,4 graus, un fet que ja suposa superar el rècord vigent. Ara bé, caldrà esperar fins al vespre per determinar la xifra definitiva que podria oscil·lar entre els 40,7 i els 40,9 ºC.

Valors extrems fins als 44 graus

La segona onada de calor que afecta Catalunya viu aquest dimecres el punt àlgid amb valors extrems que, localment, han arribat als 43 i 44 graus. De fet, el llindar de la quarantena s'ha superat a desenes de municipis no només de Ponent i de les Terres de l'Ebre, sinó també per primera vegada enguany a les comarques gironines, però també en punts de la regió metropolitana de Barcelona, del prelitoral i de la Catalunya Central.

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