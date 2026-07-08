Catalunya registra la nit més càlida de la història: 31,9 ºC

Quan el termòmetre no baixa dels 20 graus és una nit tropical, quan no ho fa de 25 és una nit tòrrida i quan no baixa de 30 graus es parla de nit roent. Això és el que s'ha viscut -o patit- aquesta matinada a Portbou on s'ha esmicolat tot els rècords anteriors.
La nit més càlida, la mínima més alta?
Al llarg de la nit a l'observatori del coll dels Belitres, situat a 200 metres d'altitud, el termòmetre no ha baixat de 31,9 ºC. Aquest és el registre que es va produir en aquesta estació del terme municipal de Portbou (Alt Empordà) a dos quarts d'onze de la nit, segons fonts del Meteocat.
Ara bé, tan bon punt el calendari va marcar el 8 de juliol, la temperatura no només no va baixar, sinó que va continuar pujant. Aquest fet ha provocat que la mínima provisional d'aquest dimecres se situï en 32,5 graus.
Si fins a la mitjanit el termòmetre no baixa d'aquest registre, es tractarà sense dubte de la temperatura mínima més alta mai registrada a Catalunya, segons confirmen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els rècords anteriors
La nit més càlida, fins ara, s'havia registrat a l'Observatori Fabra de Barcelona el 28 de juny del 2019, amb 31,2 ºC. El segon valor més elevat, del 21 d'agost de 2023, es va assolir precisament a la mateixa estació de Portbou amb 30,3 graus. Es tracta d'un observatori situat a 200 metres d'altitud, fora del nucli urbà, on la tramuntana reescalfada fa pujar molt les temperatures, especialment a la nit.
En el cas de la mínima més alta fins ara, també a l'observatori de l'Alt Empordà, data del 4 d'agost de 2018 amb 31 graus exactes.