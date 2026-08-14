Una molt mala notícia i una de molt bona. Avui farà molta calor i els valors extrems seran generals: serà el 18è dia de l'estiu amb màximes per sobre dels 40 graus. La bona? A partir de demà els termòmetres comencen a baixar i inicien un procés de normalització que podria deixar una segona meitat d'agost relativament de bon passar. En el darrer dia de penitència, el Meteocat ha activat avisos a 38 de les 43 comarques del país.
Màximes per sobre dels 40 graus
Dimecres, coincidint amb l'eclipsi, Catalunya va igualar el rècord de dies per sobre dels 40 graus. La setzena jornada del 2026 per sobre d'aquest llindar només es va superar a Alcarràs (40,2 ºC). Ahir dijous, en canvi, la superació va ser més àmplia i va afectar un total d'onze observatoris del Meteocat, tant al Segrià i la Noguera com també a l'Urgell i a la Ribera d'Ebre.
Avui, la predicció podria ser un calc dels darrers dies. Matins de sol, migdies molt càlids i ruixats i tempestes de tarda. Avui, no només poden afectar Pirineu i Prepirineu sinó també punts de la Catalunya Central i del prelitoral.
Ara bé, la notícia del dia serà la calor disparada. Valors de 40-42 graus a Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pallars Jussà, però també en punts de la Catalunya Central i caldrà veure si, de manera més local, a la regió metropolitana de Barcelona. Es pot fregar la quarantena al Vallès i al Penedès mentre que Barcelona podria arribar als 37-38.
Divendres 14 d'agost
Avisos del Meteocat en 38 comarques.
Avís per calor diürna (perill màxim 3/6)
- Noguera (avís taronja)
- Segrià (avís taronja)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Garrigues (avís taronja)
- Pallars Jussà (avís taronja)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Alt Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Garraf (avís groc)
- Bages (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
Dissabte 15 d'agost
Avisos del Meteocat en 14 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en mitja hora (perill màxim 1/6)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Val d'Aran (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)