Entra en vigor el reglament europeu d’envasos: què canvia ara i què ho farà en el futur

El 12 d’agost de 2026 no només hi haurà l’eclipsi total de Sol. També entrarà en vigor el nou reglament europeu d’envasos. Ara bé, a curt termini no es notarà gens. De fet, pràcticament no hi ha mesures d’aplicació immediata sinó que la majoria seran de cara al 2027 o 2028… o més enllà.
Un calendari d’aplicació progressiu
El 19 de desembre de 2024 es va aprovar finalment el reglament europeu sobre envasos i residus d’envasos (2025/40). Malgrat que va entrar en vigor el febrer de 2025, no és d’aplicació directa fins aquest dimecres.
Ara bé, l’única gran mesura que serà efectiva és la prohibició dels PFAS, els denominats contaminants eterns, en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
Altres qüestions com els envasos monodosi dels restaurants o els sabons d’un sol ús als hotels no s’hauran de complir fins al 2030. A més, els objectius de reducció de residus d’envasos es fixen de manera progressiva fins a final de la següent dècada.
Tanmateix, el reglament marca uns mínims per al conjunt de la Unió Europea. Les lleis estatals poden anar més enllà per assolir objectius més ambiciosos. En aquest sentit, organitzacions com Greenpeace consideren que el text definitiu va acabar “sucumbint a les pressions del lobby del plàstic”. “Els objectius de reducció són molt insuficients i deixa buits legals que permeten a les grans marques perpetuar l’usar i tirar”, asseguren en un comunicat.
Calendari d’aplicació i principals mesures del reglament europeu d’envasos
Aquestes són les principals mesures del reglament sobre envasos i residus d’envasos (2025/40), la data d’aplicació i, si s’escau, la comparació amb la legislació catalana i estatal.
A partir del 12 d'agost de 2026
- Acreditació de sostenibilitat: els fabricants i distribuïdors han de demostrar que els seus envasos compleixen els requisits de reducció de material, disseny sostenible i capacitat de reciclatge o reutilització.
- Prohibició de PFAS: s'imposen límits estrictes a les substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS) -els denominats contaminants eterns- en envasos destinats a estar en contacte amb aliments. Els productes ja posats al mercat abans d'aquesta data es podran continuar venent.
A partir del 12 de febrer de 2027
- Recipients per al take away: els locals d'hostaleria i restauració que ofereixin menjar o begudes per emportar han de permetre que els clients portin el seu propi recipient. L'establiment no podrà aplicar un preu superior ni condicions pitjors, i ho haurà d'anunciar mitjançant cartells.
Durant el 2028
- Alternatives reutilitzables a la restauració: les grans empreses d'hostaleria estaran obligades a oferir contenidors reutilitzables integrats en sistemes de retorn.
- Etiquetatge unificat (12 d'agost de 2028): obligatorietat d'incorporar pictogrames i llenguatge visual harmonitzat als envasos i als contenidors per informar sobre la composició dels materials i facilitar la separació correcta de residus. Al conjunt de l’estat espanyol, ja és d’obligat compliment des de l'1 de gener de 2025.
Horitzó 2029
- Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR): si en aquesta data no s'assoleix un 90% de recollida selectiva d'ampolles de plàstic i llaunes de menys de 3 litres, serà obligatori un sistema on el consumidor pagui una fiança (per exemple 10 cèntims) en comprar el producte i la recuperi en retornar l'envàs buit. En el cas de l’Estat, aquest sistema hauria d’entrar en vigor aquest mateix novembre, ja que el Ministeri de Transició Energètica va certificar que no es complien els objectius fixats en la llei espanyola. Ara bé, tot apunta que no entrarà en funcionament.
A partir de 2030
- Reciclabilitat total: tots els envasos comercialitzats a la UE hauran de ser 100% reciclables.
- Plàstic reciclat obligatori: s'imposen quotes mínimes de contingut de plàstic reciclat en els envasos.
- Límit a l'espai buit: en el comerç electrònic i envasos de transport, l'espai buit dins de la caixa no podrà superar el 50%. La llei catalana, segons va avançar Nació, ha eliminat la possibilitat de poder demanar comandes sense embalatges.
- Fi dels envasos monodosi i d'un sol ús: queden prohibits els formats d'un sol ús com sobrets individuals de salses (àpats al local) o flascons d'higiene als hotels, que s'hauran de substituir per opcions reomplibles o retornables. Aquest element també està inclòs en l’avantprojecte de la llei catalana.
- Prohibició d’envasos per a fruites i hortalisses: quedaran prohibits els envasos de plàstic d'un sol ús -com safates, malles o mormes plàstiques- per a lots de productes frescos inferiors a 1,5 kg. També està previst, però no aplicat a la llei espanyola.
- Plàstic protector de maletes: quedarà prohibit el film plàstic utilitzat per embolcallar equipatges als aeroports.
- Venda a granel: supermercats i grans superfícies -de més de 400 m2- hauran de destinar almenys el 10% de la seva superfície a la venda a granel, tant per a aliments com per a productes no alimentaris. Aquesta qüestió ha desaparegut de la llei catalana.
- Reducció inicial: disminució del 5% del volum de residus d'envasos generats per habitant respecte als nivells de 2018.
Horitzó 2035 – 2040
- Reducció progressiva: la reducció de residus d’envasos per habitant haurà d'assolir el 10% el 2035 i el 15% el 2040.
- Major percentatge reciclat: increment progressiu de la proporció de plàstic reciclat obligatori en tots els tipus d'envasos.