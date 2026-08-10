Còctel d'avisos del Meteocat fins a l'eclipsi: tempestes, calor nocturna i màximes disparades

Quin temps farà per l'eclipsi? Sembla la pregunta del milió. Tot apunta que serà força estable, malgrat que no es descarten ruixats al Pirineu i núvols al massís del Port, entre altres punts. Ara bé, abans de dimecres hi haurà força moviment. En aquest sentit, els avisos del Meteocat per intensitat de pluja conviuran amb els de calor nocturna. En total, hi ha 25 comarques en alerta.
Dues tardes d'inestabilitat
Tant aquest dilluns com dimarts es repetirà el típic patró meteorològic d'estiu: matins assolellats, tardes amb tronades. Avui les precipitacions afectaran especialment el terç oest mentre que demà seran més probables al nord-est.
De cara a dimecres, les precipitacions quedaran restringides al Pirineu i Prepirineu. A l'hora de l'eclipsi, no es descarten nuvolades al terç nord i, atenció, també a l'extrem sud, especialment al massís del Port. En tot cas, a les zones de totalitat no s'espera pluja.
Torna la calor
Les darreres nits estan sent molt dures a la costa. I això no s'acaba: el Meteocat adverteix d'almenys dues jornades més de maldormir. De cara a dimecres, a més, la calor diürna es torna a disparar: ja hi ha avisos per temperatures extremes a Ponent on es poden tornar a fregar o superar els 40 graus.
Dilluns 10 d'agost
El Meteocat posa vuit comarques en alerta.
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en 30 minuts (perill màxim 1/6)
- Val d'Aran (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Dimarts 11 d'agost
Avisos del Meteocat en 16 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 2/6)
- Segrià (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
Avís per intensitat de pluja: 20 litres en 30 minuts (perill màxim 1/6)
- Ripollès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
Dimecres 12 d'agost
Avisos del Meteocat en 17 comarques.
Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)
- Segrià (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
Avís per calor diürna (perill màxim 1/6)
- Noguera (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)