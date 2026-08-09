El temps de l'eclipsi es complica

Tres dies. És el temps que queda perquè Catalunya visqui un fenomen que no es tornarà a repetir fins d'aquí a més de cent anys: l'eclipsi de Sol total. I com més s'apropa la data, millor es pot fer la previsió meteorològica del temps per al 12 d'agost. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat una nova predicció que apunta que el temps per l'eclipsi es complica una mica.\r\n\r\nSegons el Meteocat, aquest dimecres s'esperen alguns núvols alts i, a partir del vespre, es formaran estrats baixos al litoral sud. A més, durant la tarda també descarregarà algun xàfec al Pirineu i arribarà alguna enclusa al terç sud. D'altra banda, es preveu que faci molta calor a tot el país i, sobretot, la sensació de xafogor serà més accentuada a la costa.\r\n\r\nA Roquetes, un dels municipis des d'on es podrà observar l'eclipsi a la perfecció durant més temps, la probabilitat de pluja és pràcticament nul·la (entre un 0 i un 10%) i a la tarda bufarà una mica de vent. La temperatura mínima serà de 25 graus i la màxima de 36, és a dir, que farà molta calor.\r\n\r\n\r\nS'esperen alguns núvols alts i a partir del vespre es formaran estrats baixos al litoral sud. Durant la tarda descarregarà algun xàfec al Pirineu i arribarà alguna enclusa al terç sud.\r\n\r\nFarà molta calor arreu i la sensació de xafogor serà marcada a la costa.#CatalunyaMiraAlCel pic.twitter.com/aHmgMjkBmH\r\n— Meteocat (@meteocat) August 9, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nInteractiu eclipsi | El dia es farà nit\r\n\r\n