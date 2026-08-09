10 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

El temps de l'eclipsi es complica

Terra

El Meteocat pronostica una jornada amb xàfecs al Pirineu i estrats baixos al litoral sud

  • Vistes dels plans de Montmaneu, un dels millors llocs per observar l'eclipsi des del Baix Segre -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 d’agost de 2026 a les 13:50

Tres dies. És el temps que queda perquè Catalunya visqui un fenomen que no es tornarà a repetir fins d'aquí a més de cent anys: l'eclipsi de Sol total. I com més s'apropa la data, millor es pot fer la previsió meteorològica del temps per al 12 d'agost. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat una nova predicció que apunta que el temps per l'eclipsi es complica una mica.

Segons el Meteocat, aquest dimecres s'esperen alguns núvols alts i, a partir del vespre, es formaran estrats baixos al litoral sud. A més, durant la tarda també descarregarà algun xàfec al Pirineu i arribarà alguna enclusa al terç sud. D'altra banda, es preveu que faci molta calor a tot el país i, sobretot, la sensació de xafogor serà més accentuada a la costa.

A Roquetes, un dels municipis des d'on es podrà observar l'eclipsi a la perfecció durant més temps, la probabilitat de pluja és pràcticament nul·la (entre un 0 i un 10%) i a la tarda bufarà una mica de vent. La temperatura mínima serà de 25 graus i la màxima de 36, és a dir, que farà molta calor.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar