Tancats els parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant per l'eclipsi

Finalment, els accessos als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant estaran tancats el dia de l'eclipsi total de sol. Així ho ha decidit el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que assenyala que l'objectiu és "garantir la seguretat de la població davant de possibles situacions d'emergència" en cas que es produís una allau de visitants coincidint en unes setmanes en què el risc d'incendi és molt elevat. Segons apunten, la mesura "també contribuirà a evitar pertorbacions en la fauna i la flora en aquests espais naturals protegits".
D'una banda, aquest pròxim 12 d'agost, no es podrà accedir al parc natural dels Ports per cap dels accessos que hi ha a les tres comarques, el Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. Es tancaran amb la senyalització específica i també es reforçarà la presència d'Agents Rurals, informadors ambientals i guardes i personal de la brigada del Parc en els punts més estratègics. Sí que es permetrà que entrin a l'espai natural, però, als veïns que tinguin una residència a l'interior del massís, així com a les persones que tinguin reserves fetes en els refugis de muntanya o altres allotjaments rurals.
Pel que fa al parc natural de la Serra de Montsant, es restringirà l'accés a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, als indrets de Mas Roger, la Cartoixa d’Escaladei i les Espadelles i als paratges dins del massís de les poblacions de la Bisbal de Montsant, Albarca i d’Ulldemolins. D'altra banda, alguns pobles com ara la Morera de Montsant i Cornudella de Montsant ja han decretat també el tancament durant tot el dia dels camins municipals que donen accés al massís.
Quan no es podrà accedir als parcs naturals?
Cal tenir en compte que es tracta d'un tancament temporal. En concret, segons ha informat el Departament de Territori, no es podrà accedir a cap d'aquests dos massissos des de les 21 hores del dia 11 d'agost fins a les 8 hores del dia 13 d'agost.