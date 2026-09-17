El temps de divendres 18 de setembre: sis comarques amb avisos per pluja

La pluja no acaba d'afluixar i aquest divendres bona part del país tornarà a patir alguns aiguats, si bé no seran tan intensos com els d'aquest passat dimecres al vespre. De fet, la pitjor conseqüència del temporal ha estat la mort d'un home a Olivella (Garraf), després de quedar atrapat al seu cotxe i ser arrossegat per la riuada. Així, demà els núvols tornaran a ser els protagonistes de la jornada al quadrant nord-est, litoral i prelitoral central. A la resta de Catalunya, per contra, predominarà el cel serè i poc ennuvolat.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí començarà assolellat a la meitat oest. Pel que fa a l'est, el cel estarà molt ennuvolat i s'hi esperen ruixats i xàfecs. Tot i que, en general, les pluges seran d'intensitat entre feble i moderada, és possible que entre les comarques del Maresme i el Tarragonès siguin d'intensitat forta i acumulin quantitats abundants d'aigua.
Avisos per pluja
De fet, el Meteocat ha emès un avís de situació meteorològica de perill per les pluges. Segons la previsió, els aiguats seran més intensos entre les dues de la matinada i les 14 h, i el llindar que es pot superar és de 20 litres en mitja hora. Aquestes són les sis comarques en alerta, amb un grau de perill màxim d'u sobre sis:
- Maresme
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Garraf
- Baix Penedès
- Tarragonès
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest divendres:
- Barcelona: mín. 21 °C / màx. 25 °C
- Girona: mín. 15 °C / màx. 25 °C
- Lleida: mín. 14 °C / màx. 25 °C
- Tarragona: mín. 19 °C / màx. 25 °C
- Tortosa: mín. 18 °C / màx. 27 °C
- Manresa: mín. 15 °C / màx. 25 °C
- Tremp: mín. 13 °C / màx. 23 °C
- Ripoll: mín. 13 °C / màx. 21 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 20 °C
A mitjà termini
De cara al cap de setmana, tornarà l'ambient assolellat, tot i que dissabte es podrà escapar algun ruixat a la costa central i diumenge a la zona del delta de l'Ebre. Quant a la temperatura, els termòmetres tornaran a pujar la setmana que ve amb valors per sobre de la mitjana climàtica.