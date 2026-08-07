07 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Més tempestes intenses i pedregades: 20 comarques en alerta

Terra

Les precipitacions es concentraran divendres a la Catalunya Central mentre que dissabte afectaran el terç oest

  • Llamps a Barcelona aquest dijous -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 d’agost de 2026 a les 12:50
Actualitzat el 07 d’agost de 2026 a les 12:58

Nova oportunitat per remullar el país. Després que els xàfecs i tempestes d'aquest dijous deixessin en moltes comarques registres entre 30 i 80 litres, tornen les precipitacions localment intenses. Aquest divendres es concentraran a la Catalunya Central i el nord-est, mentre que dissabte quedaran més registres al terç oest, tant a la plana de Lleida com a l'Alt Pirineu. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos a 20 comarques i Protecció Civil l'alerta del pla Inuncat.

Repetició de la jugada

De nou, s'espera un patró de temps força habitual a l'agost. Matins assolellats i càlids -sense arribar a valors extrems-, i tardes passades per aigua allà on descarregui. Això sí, les precipitacions no seran tan extens com dijous on va va ploure de manera general a tota la meitat nord i més localitzada -els models van fallar en la segona part de l'episodi- a la sud.

Les màximes avui ja poden arribar als 36-37 graus -puntualment per sobre- i les precipitacions seran especialment intenses -localment acompanyades de fenòmens violents- al Ripollès, Osona i el Lluçanès, però pot ploure en qualsevol punt de la Catalunya Central i de l'interior de les comarques gironines.

De cara a dissabte -tornen els avisos per calor nocturna a l'extrem sud- les temperatures continuaran l'ascens -38, potser 39-, mentre que la pluja es concentrarà al terç oest. massís del Port, plana de Lleida i Alt Pirineu, però també altres punts de la serralada com la Cerdanya o el Ripollès.

Divendres 7 d'agost

Avisos del Meteocat a vuit comarques.

Avís per intensitat de pluja: 40 litres en mitja hora (perill màxim 4/6)

  • Osona (avís taronja)
  • Ripollès (avís taronja)
  • Lluçanès (avís taronja)
  • Berguedà (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
  • Moianès (avís groc)
  • Selva (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)

Dissabte 8 d'agost

Avisos del Meteocat a 17 comarques.

Avís per calor nocturna (perill màxim 1/6)

  • Baix Camp
  • Baix Ebre
  • Montsià

Avís per intensitat de pluja: 20 litres en mitja hora (perill màxim 3/6)

  • Alt Urgell (avís taronja)
  • Pallars Sobirà (avís taronja)
  • Pallars Jussà (avís taronja)
  • Alta Ribagorça (avís taronja)
  • Val d'Aran (avís groc)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
  • Noguera (avís groc)
  • Urgell (avís groc)
  • Pla d'Urgell (avís groc)
  • Garrigues (avís groc)
  • Segrià (avís groc)
  • Terra Alta (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar