El temps del cap de setmana: 18 comarques en avís per calor i pluja intensa

El cap de setmana estarà marcat per una combinació de calor intensa, molta xafogor i el retorn de les tempestes de tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos per calor nocturna la nit entre divendres i dissabte a tres comarques del sud del país, mentre que dissabte a la tarda fins a quinze comarques estaran en alerta per la possibilitat de xàfecs localment forts, acompanyats de tempesta, calamarsa i, puntualment, fenòmens de temps violent.
El matí serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral sud. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al terç oest, que deixaran pas a xàfecs i tempestes sobretot al Pirineu i Prepirineu occidentals, però també a Ponent, al nord de la depressió Central i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les precipitacions podran ser localment fortes, amb calamarsa o pedra petita i ratxes intenses de vent.
Les temperatures continuaran molt elevades. La mínima pujarà lleugerament i la màxima es mantindrà semblant o lleugerament més alta, especialment a la meitat est. A Ponent es tornaran a assolir valors pròxims als 38 graus, mentre que la xafogor continuarà sent molt marcada a la costa.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat manté avisos per calor nocturna entre la nit de divendres i dissabte a:
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Montsià
Avisos per intensitat de pluja
- Alta Ribagorça (Avís alt: 3 sobre 6)
- Alt Urgell (Avís alt: 3 sobre 6)
- Pallars Jussà (Avís alt: 3 sobre 6)
- Pallars Sobirà (Avís alt: 3 sobre 6)
- Berguedà
- Cerdanya
- Garrigues
- Noguera
- Pla d'Urgell
- Ripollès
- Segrià
- Solsonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vall d'Aran
I diumenge?
Diumenge començarà, de nou, amb un matí assolellat, tot i alguns núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda es repetiran les nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, principalment al sector occidental, on tornaran a formar-se alguns xàfecs i tempestes, tot i que seran menys extensos i menys intensos que dissabte.
Les temperatures variaran poc. La mínima serà semblant o lleugerament més baixa, mentre que la màxima tornarà a pujar lleugerament. La calor continuarà sent intensa, amb màximes pròximes als 38 o 39 graus a Ponent i molta xafogor al litoral, on l'ambient continuarà sent molt feixuc.