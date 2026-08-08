Quin temps farà per l'eclipsi? Respon el Meteocat

S'apropa un d'aquells dies que, ben segur, passarà a la història: el 12 d'agost. Aquest dimecres, Catalunya viurà un fenomen que només passa cada molts anys, l'eclipsi de sol total. Des de diferents punts de les Terres de l'Ebre, Tarragona i Ponent es podrà contemplar a la perfecció. Per poder-lo observar amb claredat, com més net estigui el cel, millor. Ara que el dia ja està més a prop, se sap quin temps farà? El Meteocat respon.
Segons la primera predicció especial del Servei Meteorològic de Catalunya, el dimecres es preveu una jornada majoritàriament assolellada, tot i que a partir del vespre es començaran a formar alguns estrats baixos. En aquest sentit, no es descarta que hi hagi precipitacions en format de tempesta, sobretot al Pirineu i el Prepirineu Occidental.
El Meteocat també ha donat detalls més específics del temps que farà a Roquetes (Baix Ebre), un dels municipis des d'on es podrà observar el fenomen en la seva totalitat. Tot apunta que les condicions meteorològiques seran favorables per observar l'eclipsi des d'allà.
Al matí, el cel estarà clar i el vent bufarà fluix de component sud-oest d'uns 12 km/h. La probabilitat de pluja, a més, serà nul·la. Pel que fa a la tarda, tot i que es poden formar alguns estrats baixos, sobretot a partir del vespre, el temps continuarà estable en general. Quant al vent, s'intensificarà fins als 30 km/h i la probabilitat de pluja continuarà sent molt baixa, d'entre el 0 i el 10%. La temperatura mínima serà d'uns 25 graus i la màxima arribarà fins als 37, en una jornada marcada per la calor.