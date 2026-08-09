El temps del dilluns 10 d'agost: 15 comarques en avís per calor nocturna

Tal com detalla el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la setmana començarà amb calor, xafogor i alguns ruixats de tarda. De fet, s'han activat avisos per calor nocturna a 15 comarques entre la nit de diumenge i dilluns, sobretot al litoral i prelitoral i al sud del país.
El cel estarà poc o mig ennuvolat durant bona part del matí pel pas de bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. A partir del final del matí creixeran nuvolades al nord del país i durant la tarda també en podran arribar pel sud i per Ponent. Pel que fa a les precipitacions, al llarg de la jornada es podrà escapar algun ruixat dispers, preferentment a l'interior i al prelitoral i al vespre no es descarta algun ruixat moderat al Camp de Tarragona.
Les temperatures màximes seran semblants a les de diumenge, tot i que baixaran lleugerament a la meitat est. A Ponent encara s'arribarà als 36, 37 o 38 graus, mentre que a la costa la calor serà menys intensa però la xafogor continuarà sent molt elevada. El vent bufarà de component sud-est durant les hores centrals, amb alguns cops forts al prelitoral sud, al sud de Ponent i a les cotes elevades del Pirineu.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat ha activat avisos per calor nocturna entre la nit de diumenge i dilluns a aquestes 15 comarques:
- Alt Camp
- Alt Penedès
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Garraf
- Maresme
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Tarragonès
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
I a mitjà termini?
La situació serà força semblant, amb sol, núvols baixos i el pas de bandes de núvols alts i mitjans. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i al Prepirineu occidental, on es podran produir alguns ruixats i tempestes, mentre que també hi haurà possibilitat de xàfecs al sud de Lleida i de Tarragona. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes de 28 a 33 graus a la costa, entre 32 i 36 a l'interior i alguns graus més a Ponent.