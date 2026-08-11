Menys de 24 hores per a l'eclipsi: on poden fer la guitza els núvols?

Compte enrere final per a l'eclipsi total de Sol. I la previsió meteorològica té una certa incertesa. En aquest sentit, malgrat que les precipitacions quedaran restringides al Pirineu i Prepirineu, no es descarta certa nuvolositat en punts de les Terres de l'Ebre i del litoral de Tarragona.
Tornen els 40 graus
Hi ha un pronòstic ben clar: farà molta calor. En aquest sentit, reapareixen els avisos per màximes molt altes a Ponent on es podrà fregar o superar els 40 graus. Tot plegat, després d'una nit de molt maldormir a tota la costa, però també en punts de l'interior de l'Ebre i de Lleida.
A la tarda, reapareixeran els ruixats. Això sí, seran menys intensos que aquest dilluns que han descarregat amb força al Ripollès, Solsonès i altres punts del Pirineu i l'interior de les comarques gironines.
De cara a dimecres quedaran restringides al Pirineu i Prepirineu, però el Meteocat no ha activat avisos per intensitat de pluja. Els núvols, això sí, poden fer la guitza a la majoria de les comarques de la meitat nord, on l'eclipsi serà parcial.
Quin temps farà al pla de Lleida?
La ciutat de Lleida se situa al límit de la franja de totalitat. El temps serà molt estable: sol i calor. Una mínima tropical i una màxima que pot fregar els 40 graus. No hi haurà núvols ni cap perill que plogui.
Quin temps farà al Camp de Tarragona?
La previsió és menys clara del que voldrien els amants de l'astronomia. Malgrat que el sol dominarà al llarg del dia, no es descarta que bandes de núvols alts enterboleixin el cel cap al vespre. Els models indiquen que, com més al sud, més probabilitat que el sol pugui quedar parcialment tapat.
Quin temps farà a les Terres de l'Ebre?
La situació és similar a la de Tarragona. Sol, calor -màximes de fins a 37-38 graus a l'interior- i pendents de si cap a la tarda-vespre es formen nuvolades, especialment al massís del Port. Tampoc es descarten bandes de núvols alts al litoral.