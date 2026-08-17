Barcelona esmicola un nou rècord: 52 nits tòrrides a l'estiu

Barcelona ha batut diversos rècords meteorològics aquest estiu -el principal, el de màximes per sobre els 40 graus-, malgrat que encara no ha acabat. L’estació meteorològica de Can Bruixa, a la capital catalana, ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus centígrads aquest estiu, amb dades actualitzades fins al 17 d’agost. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica, que es remunta 40 anys enrere.
Tal com informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest dilluns en un missatge a les xarxes socials, l’estadística d’aquest 2026 supera els anteriors màxims de 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i els 46 registres del 2022. Les altes temperatures contrasten amb els anys 2000, 2007 i 2014, quan l’estació no va anotar cap nit per sobre de 25 graus en tot l’estiu.
Des del 2020, tots els estius amb l’excepció del 2021 han superat el llindar de les 20 nits tòrrides a l’estiu, uns nivells que abans d’aquesta dècada només s’havien sobrepassat dos cops, el 2003 i el 2006. El Meteocat recull dades a l'estació de Can Bruixa des del 1987, motiu pel qual enguany és l'estiu amb més nits tòrrides dels darrers quaranta anys, aproximadament.
La diferència entre nits tropicals i nits tòrrides
El concepte de nits tropicals està estès arreu del món i és una variable climàtica clau en l'estudi del canvi climàtic. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més -especialment a la costa- les mínimes quedaven per sobre dels 25 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de nit tòrrida, que el Termcat justifica pel seu significat de "molt calent".
Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per roent, que vol dir "extremament calent, que crema" i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal.